Hà Nội hiện mới chỉ có quy định cấp giấy đi đường ở khu vực nội thành, nhưng chưa có thông tin về giấy đi đường ở vùng 2, 3 khiến người dân thắc mắc.

Vùng 2, 3 chưa rõ quy định về cấp giấy đi đường

Sau quy định về việc cấp giấy đi đường cho vùng 1 (vùng nội thành) được công an TP Hà Nội thông báo sáng 5/9, trong ngày 6/9, công an và chính quyền các xã, phường, thị trấn triển khai rà soát và cấp giấy.

Tuy nhiên, với việc chỉ có quy định cấp giấy đi đường cho vùng 1, nhiều người dân tại vùng 2, 3 (vùng nguy cơ thấp hơn) đã không thể xin được giấy để đi lại, sản xuất…

Thông tin với VietNamNet, lãnh đạo phường Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, thông báo cấp giấy đi đường mới của Công an TP Hà Nội mới chỉ có quy định cấp cho người vùng 1 chứ chưa có quy định cấp cho vùng 2, 3. Điều này gây khó khăn cho địa phương cũng như người dân tại vùng 2 và 3 khi xin giấy di chuyển tới tới vùng 1 để lao động, làm việc.

Riêng tại phường Tây Tựu (vùng 3) có nhiều hộ kinh doanh rau, củ, quả sẽ phải di chuyển sang vùng 1 để hoạt động kinh doanh nhưng vẫn chưa có hướng dẫn cho họ. Do đó, hiện người dân vẫn phải chờ quy định mới của Công an TP Hà Nội.

Tương tự, cán bộ phường Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, phường đang thuộc vùng xanh (vùng 3), hiện chỉ có quy định công an phường cấp cho vùng 1 chứ chưa cấp cho vùng 2, 3. Đây là vướng mắc mà địa phương cũng đang trao đổi, góp ý sau khi nhận được thông báo mới của công an thành phố.

Nếu nằm trong nhóm 6 đối tượng được cấp giấy đi đường tại vùng 1 thì đã có quy định do Thủ trưởng các đơn vị hoặc Công an xã/phường cấp. Nhưng vì chưa có quy định cấp cho người dân vùng 3 vào vùng 1 nên tạm thời vẫn do chính quyền địa phương hoặc công ty cấp.

Dồn ứ phương tiện đầu giờ sáng 6/9 ở Cầu Diễn

Tăng cường nhân sự cấp giấy đi đường vùng 1

Tại trụ sở UBND phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm), từ sáng ngày 6/9, công an phường bắt đầu cấp giấy đi đường cho các cá nhân, người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ thực hiện các hoạt động công vụ, công ích thiết yếu.

Công an phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm làm thủ tục cấp giấy đi đường cho người dân

Trưởng Công an phường Đông Ngạc Nguyễn Văn Trung cho biết: Ngay sau khi nhận được chỉ đạo, đơn vị đã tham mưu UBND phường Đông Ngạc chuẩn bị cơ sở kỹ thuật, hướng dẫn triển khai xét duyệt, cấp giấy đi đường có mã nhận diện, thẻ đi mua hàng thiết yếu theo yêu cầu phòng, chống dịch trong vùng 1.

Hiện UBND phường Đông Ngạc và công an phường đang triển khai 2 máy tính bàn và một máy xách tay để nhập liệu, thực hiện nhanh chóng cấp giấy đi đường và thẻ đi mua hàng thiết yếu.

Lực lượng làm nhiệm vụ cũng được tăng cường đến 10 người gồm: 8 cán bộ, chiến sĩ công an phường và 2 cán bộ UBND phường (Tư pháp và Văn phòng) trực 24h/24 giờ để nhanh chóng giải quyết các thủ tục.

Ngoài ra, lãnh đạo công an phường thường xuyên có mặt tại khu vực xét duyệt, cấp giấy đi đường để trực tiếp chỉ đạo, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

Trung tá Nguyễn Văn Trung chia sẻ thêm, việc thực hiện cấp và kiểm tra giấy đi đường có mã nhận diện theo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 trong vùng 1 nhằm kiểm soát người và phương tiện lưu thông giữa "vùng đỏ" (vùng 1 gồm 10 quận nội thành Hà Nội) và các vùng khác.

8 cán bộ, chiến sĩ công an phường và 2 cán bộ UBND phường (Tư pháp và Văn phòng) làm việc cấp giấy cho người dân

Người dân có thể gửi hồ sơ xin cấp giấy đi đường đến phường qua 2 hình thức gồm: cán bộ khu vực hoặc gửi qua mail.

Đối với các công ty, doanh nghiệp, tổ chức thì cử người đến phường, gặp trực tiếp cảnh sát khu vực và cung cấp thông tin. Sau đó cảnh sát khu vực tiếp nhận thông tin rồi chuyển sang bộ phận nhập dữ liệu vào máy tính, tiếp đó cán bộ UBND phường mang dữ liệu đó đến chủ tịch UBND phường xem xét có được ký hay không được ký.

Nếu được ký thì lúc này Trưởng công an phường ký xác nhận và cấp giấy đường cho người dân.

Người dân có thể gửi qua địa chỉ mail (qrca.bactuliem.dongngac01@gmail.com, qrca.bactuliem.dongngac02@gmail.com, qrca.bactuliem.dongngac03@gmail.com). Sau khi tiếp nhận được thông tin lại thực hiện theo các bước trên.

Về vấn đề người dân đi chợ thì lãnh đạo UBND phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm cho hay, UBND phường hiện tại 1 nửa đang là vùng 1 (vùng đỏ). Đối với người dân ở vùng 1, UBND phường vẫn đang cấp giấy đi chợ theo mẫu cũ, có ngày giờ cụ thể.

Đối với người dân có nhu cầu đi mua thuốc ở nơi khác thì UBND phường đang đợi hướng dẫn cụ thể của thành phố.

Ngày đầu kiểm soát vào vùng đỏ Hà Nội, nơi dồn ứ, nơi thưa vắng Ngày làm việc đầu tuần sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tại một số chốt kiểm soát dịch Covid-19 vào vùng 1 (vùng đỏ) xảy ra tình trạng ùn ứ nhưng cũng có nơi thưa vắng phương tiện tham gia giao thông.

Nhị Tiến