Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hôm nay (23/6) đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui Yong, chào xã giao nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Ngoại giao và các bộ ngành hai nước phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy hiệu quả hơn nữa duy trì giao lưu cấp cao và các cấp, phát huy sáng kiến để cùng nỗ lực vượt qua khó khăn của đại dịch. Mở rộng hơn nữa quy mô và đa dạng hóa đầu tư của Hàn Quốc tại Việt Nam, cho rằng dư địa hợp tác trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục còn nhiều, hai bên cần khai thác hiệu quả.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc.

Chủ tịch nước đề nghị Hàn Quốc tăng cường hơn nữa hỗ trợ cộng đồng kiều bào Việt Nam tại Hàn Quốc, hỗ trợ để tiếng Việt, văn hóa Việt tiếp tục được giới thiệu rộng rãi tại Hàn Quốc.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Hàn Quốc đã dành cho Việt Nam sự hỗ trợ quý báu từ những ngày đầu chống dịch Covid-19; mong muốn Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm về nghiên cứu phương pháp điều trị, chế tạo vắc xin, chia sẻ nguồn lực y tế trong cuộc chiến chống dịch bệnh cam go này.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng hai bên cần phối hợp chặt chẽ trong thời gian Việt Nam đảm nhiệm vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN – Hàn Quốc nhiệm kỳ 2021 – 2024; nêu quan điểm của Việt Nam và ASEAN về duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Bộ trưởng Chung Eui Yong đánh giá cao các nỗ lực phòng dịch của Việt Nam thời gian qua; khẳng định Việt Nam vừa là đối tác chiến lược, vừa là đối tác trọng tâm của Chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc. Hàn Quốc luôn mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc đã chuyển lời cảm ơn chân thành về việc Việt Nam đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia, doanh nghiệp Hàn Quốc kinh doanh tại Việt Nam trong thời gian dịch bệnh khó khăn vừa qua và mong tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc triển khai hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại đầu tư tại Việt Nam thời gian tới.

Về các vấn đề khu vực, quốc tế, Bộ trưởng Chung Eui Yong đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của Việt Nam tại khu vực và quốc tế thời gian qua, đặc biệt trong năm nay khi Việt Nam bắt đầu đảm nhiệm hai vai trò quan trọng là nước điều phối quan hệ ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2021 - 2024.

Ông bày tỏ mong muốn phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để thúc đẩy hợp tác giữa Hàn Quốc với các nước ASEAN trong đó có tiểu vùng Mê Công; khẳng định Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sẵn sàng tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam tại các diễn đàn đa phương và về các vấn đề hai bên cùng quan tâm; mong Việt Nam tiếp tục đóng góp vào thúc đẩy đối thoại, hợp tác trên Bán đảo Triều Tiên.

Thành Nam