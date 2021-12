Sáng 21/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước rời Hà Nội lên đường thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Campuchia từ ngày 21-22/12, theo lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Nhà nước Việt Nam tới Campuchia sau khi bộ máy lãnh đạo cấp cao được kiện toàn sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tháp tùng Chủ tịch nước trong chuyến thăm lần này có Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Phó Thủ tướng Lê Văn Thành; Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong; Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên; Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình; Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang; Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được; Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi.

Tham gia đoàn còn có Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng.

Chia sẻ với báo chí, Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth khẳng định, chuyến thăm phản ánh rõ quan hệ gần gũi Campuchia-Việt Nam, đồng thời là sự thể hiện đối với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới về tình hữu nghị giữa hai nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị Thủ tướng gặp Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Campuchia năm 2017.

Năm 2020, Campuchia ủng hộ và đánh giá rất cao Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch ASEAN, tổ chức các hội nghị và góp phần đưa hợp tác ASEAN lên một tầm cao mới trong bối cảnh dịch Covid-19.

Năm 2022, Campuchia sẽ đảm nhận vị trí Chủ tịch ASEAN. Theo Đại sứ Chay Navuth, lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên có các cuộc điện đàm hoặc thảo luận trực tuyến. Điều này một lần nữa cho thấy tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau cũng như sự ủng hộ của Việt Nam đối với vai trò Chủ tịch ASEAN của Campuchia, trong bối cảnh ASEAN đối mặt với nhiều thách thức, như sự cạnh tranh giữa các cường quốc, dịch bệnh Covid-19.

Quan hệ Việt Nam - Campuchia từ đầu năm 2021 đến nay tiếp tục đà phát triển tích cực trên các lĩnh vực, dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Còn Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng cho biết, đối với Campuchia thì đây là chuyến thăm đầu tiên của nguyên thủ Nhà nước nước ngoài đến Vương quốc Campuchia trong năm 2021. Điều đó cho thấy 2 bên đều quyết tâm tăng cường củng cố mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa 2 nước.

Chuyến thăm cũng sẽ là dấu mốc khởi động năm hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam 2022.

Thủ đô Phnompenh đã sẵn sàng chào đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với nghi thức trọng thể nhất. Dự kiến, sau cuộc hội kiến với Quốc vương Sihamoni, Chủ tịch nước sẽ hội kiến với các nhà lãnh đạo Campuchia để thúc đẩy toàn diện mối quan hệ hợp tác mà cả hai nước đều đánh giá là chưa bao giờ tốt đẹp như thế.

Trần Thường