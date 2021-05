Hứa trước cử tri, Chủ tịch nước cho biết, ông sẽ tham dự đầy đủ các hội nghị tiếp xúc cử tri nếu được tín nhiệm bầu làm ĐBQH với tinh thần gần dân, lắng nghe từ hơi thở cuộc sống.

Sáng 15/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các ứng viên ĐBQH, đơn vị số 10 đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Hóc Môn.

Cử tri huyện Hóc Môn đặt câu hỏi với các ứng viên ĐBQH, đơn vị bầu cử số 10

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Hóc Môn yêu cầu các ứng viên nếu trúng cử phải thực hiện đúng với chương trình hành động; đề xuất với Quốc hội những vấn đề trọng tâm phát triển đất nước, phát triển TP.HCM trở thành hình mẫu của cả nước; đề nghị các ứng viên quan tâm đến huyện Hóc Môn, tạo điều kiện để phát triển lên quận, lên thành phố trong tương lai gần.

Đặc biệt, cử tri Nguyễn Văn Đẳng (Thị trấn Hóc Môn) đặt câu hỏi: “Nếu trúng cử thì Chủ tịch nước có cam kết tham dự đầy đủ các hội nghị tiếp xúc tại nơi mình trúng cử hay không”.

Thay mặt các ứng viên trao đổi lại với cử tri, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, qua các ý kiến cho thấy, cử tri quan tâm đến tương lai của địa phương và sự phát triển của đất nước.

Nhiều ý kiến, đề xuất thể hiện nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tin tưởng vào các ứng viên được giới thiệu bầu cử tại huyện Hóc Môn.

Để đáp lại nguyện vọng của cử tri, Chủ tịch nước cho biết, nếu trúng cử các ứng viên và cá nhân ông sẽ thể hiện bản lĩnh cũng như trách nhiệm trước Quốc hội, quan tâm đến các vấn đề trọng đại của đất nước, cũng như nguyện vọng của cử tri nơi mình ứng cử.

Theo Chủ tịch nước, các cử tri đã thể hiện sự tin tưởng vào các ứng viên ngày hôm nay, đánh giá sự giới thiệu của Đảng, của Nhà nước về các ứng viên là rất dân chủ và công bằng.

Người đứng đầu Nhà nước cho biết, các cử tri đề nghị ứng viên quan tâm đến việc Hóc Môn không chỉ là huyện mà phải phát triển lên thành phố trong tương lai. Đây là nguyện vọng hết sức chính đáng của cử tri, các ứng viên sẽ làm hết sức mình để cùng địa phương gánh vác trọng trách này.

Không chỉ phát triển kinh tế bình thường, mà còn quan tâm đến đời sống tinh thần của người dân với tinh thần “dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”.

Một tinh thần “nước lên, thuyền lên”, một tinh thần an cư cho người dân và đặc biệt là an sinh xã hội. Đây là vấn đề then chốt trong một xã hội phát triển bền vững, nhân văn dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đi liền với đó là phòng chống tham nhũng tốt hơn, để đất nước ổn định, nhân dân ổn định lâu dài.

Chủ tịch nước cũng cho biết, ông nhất trí hoàn toàn với ý kiến của cử tri, khi cho rằng đất nước phải xây dựng nền Quốc phòng vững mạnh. Phải có lực lượng vũ trang của nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu, bảo vệ quyền lợi của nhân dân. Đặc biệt, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ biên cương của Tổ quốc, để mỗi tấc đất được giữ gìn toàn vẹn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi thân mật và trao đổi với các cử tri huyện Hóc Môn

Với câu hỏi của cử tri Nguyễn Văn Đẳng: khi trúng cử ông có đi tiếp xúc cử tri đầy đủ không? Đây là câu hỏi mà theo Chủ tịch nước là rất hay.

“Tôi đã có nhiều khóa làm ĐBQH, HĐND, gần đây là làm ĐBQH tại Hải Phòng thì chúng tôi không bỏ bất cứ một cuộc tiếp xúc cử tri nào trước và sau các kỳ họp Quốc hội. Dù lúc đó trên cương vị Thủ tướng rất bận rộn, tôi vẫn dành nhiều thời gian và thực hiện nghiêm túc trên tư cách ĐBQH”, Chủ tịch nước chia sẻ.

Theo Chủ tịch nước, là ĐBQH phải gần dân, sâu sát với dân, vì lắng nghe dân là lắng nghe từ hơi thở cuộc sống thực tiễn. Chứ không phải làm chính sách pháp luật từ trong phòng lạnh, phải từ hơi thở cuộc sống.

Chủ tịch nước cũng cho rằng, các ứng viên hôm nay được giới thiệu về ứng cử tại Hóc Môn là một vinh dự. Vì đây là địa danh 18 thôn vườn trầu, là cái nôi cách mạng đã rèn luyệt, đào tạo nên nhiều nhà cách mạng, nhiều lãnh đạo ưu tú của dân tộc.

Do đó, ông cùng các ứng viên sẽ dành nhiều thời gian cho Hóc Môn, tâm huyết với địa phương bầu mình vào ĐBQH.

Đơn vị bầu cử số 10 tại huyện Củ Chi và Hóc Môn, ngoài Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, còn có các ứng viên: ông Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Hiệp, Phó bí thư Đảng ủy, Bí thư chi bộ Phòng khám đa khoa Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch; bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM, và Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Hồ Văn