Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang nói về tầm quan trọng của an ninh biển và Biển Đông tại hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 8.

Sáng 16/6, tại Hà Nội, Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, Trưởng đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 8, được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Thiếu tướng Pehin Datu Lailaraja Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Md Yussof, Bộ trưởng Quốc phòng thứ 2 Brunei chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng/đại diện Bộ Quốc phòng các nước ASEAN và các nước đối tác (Nga, Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand, Ấn Độ) cùng Tổng thư ký ASEAN Lim Jock Hoi.

Bộ trưởng Phan Văn Giang tham dự hội nghị

Các đại biểu trao đổi về tình hình an ninh thế giới, khu vực, đặc biệt là các thách thức an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống có ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực; đánh giá kết quả hợp tác trong khuôn khổ ADMM+ thời gian qua.

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam nhận định tình hình an ninh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, cạnh tranh nước lớn diễn ra trên mọi khía cạnh, các thách thức an ninh phi truyền thống tiếp tục nổi lên và diễn biến phức tạp.

Một trong những thách thức an ninh phi truyền thống nghiêm trọng nhất hiện nay là đại dịch Covid-19, đòi hỏi phải có sự hợp tác quốc tế, đặc biệt là các nước lớn, có tiềm lực khoa học, công nghệ và nguồn lực.

Trưởng đoàn Việt Nam đánh giá cao chủ đề năm 2021 của Brunei, khẳng định ủng hộ các sáng kiến của Brunei đưa ra, tiếp tục thúc đẩy các cam kết đã đạt được trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam, đặc biệt là các sáng kiến nhằm phục hồi sau đại dịch Covid-19; đồng thời chia sẻ về vai trò của Quân đội nhân dân Việt Nam trong phòng chống Covid-19.

Đoàn Việt Nam tham dự hội nghị.

Về an ninh biển và vấn đề Biển Đông, Thượng tướng Phan Văn Giang tiếp tục đề cao tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn trên Biển Đông, đề nghị các bên tránh có các hành động làm ảnh hưởng đến lòng tin, làm phức tạp tình hình, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS-1982, thực hiện đầy đủ DOC, hướng tới COC hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế.

“Làm được điều này sẽ khẳng định rằng chúng ta là những nhà lãnh đạo quốc phòng vì hòa bình”, Bộ trưởng Phan Văn Giang phát biểu.

Hội nghị đã thông qua Tuyên bố Bandar Seri Begawan về việc thúc đẩy một ASEAN sẵn sàng cho tương lai, hòa bình và thịnh vượng. Theo đó, Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN và 8 nước đối tác một lần nữa khẳng định ASEAN là động lực thúc đẩy trong ADMM+, hợp tác chặt chẽ cùng các nước đối tác trên tinh thần nâng cao trách nhiệm tập thể và không ngừng nỗ lực để thúc đẩy lòng tin...

Về ứng phó với dịch bệnh, các nước ADMM+ sẽ tăng cường đóng góp của các cơ quan quốc phòng trong việc ngăn ngừa, phát hiện, kiểm soát và ứng phó với sự lây lan của các dịch bệnh truyền nhiễm.

Đối với việc ứng phó với các thách thức an ninh biển cũng như xử lý các vấn đề trên biển trong khu vực, các nước ADMM+ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, ổn định, thịnh vượng, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không cũng như sự cần thiết phải tăng cường sự tin cậy lẫn nhau, thực hiện tự kiềm chế, tránh các hành động làm phức tạp thêm tình hình và theo đuổi các biện pháp giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, không cưỡng ép, phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS 1982.

Thành Nam