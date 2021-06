Chiều 15/6, cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN - Trung Quốc được tổ chức theo hình thức trực tuyến dưới sự đồng chủ trì của Thiếu tướng Pehin Datu Lailaraja Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Md Yussof, Bộ trưởng Quốc phòng thứ 2 của Brunei và Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc.

Tham dự cuộc gặp có Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN, Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi. Đoàn Việt Nam do Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng làm Trưởng đoàn. Cùng dự tại điểm cầu Hà Nội có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Quốc phòng thứ 2 của Brunei chào mừng các đại biểu tham dự Cuộc gặp không chính thức giữa ASEAN với Trung Quốc - một trong những đối tác lâu năm của ASEAN.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cuộc gặp phải tổ chức theo hình thức trực tuyến, song đây là một minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị cũng như quyết tâm của ASEAN và Trung Quốc “cùng quan tâm, chuẩn bị và thịnh vượng, nhất là trong thời điểm khó khăn hiện nay”.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh ASEAN và Trung Quốc kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối thoại (1991-2021).

Bộ trưởng Quốc phòng thứ 2 của Brunei cho biết: Ngày 7/6, tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc đã nhìn lại những thành tựu và bước phát triển của 30 năm quan hệ đối thoại; bày tỏ tin tưởng rằng ASEAN và Trung Quốc sẽ cùng nhau tìm ra các cách thức sáng tạo để tiếp tục duy trì, thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.

Đại dịch tiếp tục là phép thử cho sự kiên trì thúc đẩy hợp tác khu vực. Bởi chỉ có cùng nhau hợp tác, các nước ASEAN mới vượt qua được đại dịch cũng như các thách thức an ninh trong khu vực.

Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác ASEAN - Trung Quốc, vì hòa bình, ổn định khu vực; đánh giá cao vai trò của Trung Quốc và hợp tác quốc phòng - an ninh giữa ASEAN - Trung Quốc thời gian qua, đặc biệt trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) và Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF).

Trưởng đoàn Việt Nam bày tỏ ủng hộ đối với các đề xuất của Trung Quốc nhằm hướng tới tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, xây dựng lòng tin, cụ thể là giao lưu sỹ quan trẻ, sỹ quan trung cấp và giao lưu các Viện nghiên cứu quốc phòng ASEAN - Trung Quốc; hưởng ứng việc thiết lập đường dây nóng giữa Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN và Trung Quốc trên nền tảng Cơ sở hạ tầng liên lạc trực tiếp ASEAN.

Về vấn đề Biển Đông, Bộ trưởng Phan Văn Giang đề nghị các bên cần tạo môi trường thuận lợi cho việc đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), nhất là thông qua các biện pháp xây dựng lòng tin, kiềm chế các hành động, tránh làm phức tạp tình hình, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Tại cuộc gặp, các đại biểu điểm lại những thành tựu và kinh nghiệm thành công của hợp tác quốc phòng ASEAN - Trung Quốc; đề xuất nội dung hợp tác quốc phòng nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối thoại ASEAN - Trung Quốc; trao đổi quan điểm về tình hình quốc tế và khu vực.

Ngày mai (16/6), sẽ diễn ra Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 8.

Thành Nam

