Đại tá Trần Phú Hà, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.