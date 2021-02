Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tặng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô mấy câu thơ vừa là mong muốn, vừa giao nhiệm vụ trong năm mới.

20h ngày 11/2 (tức 30 tháng Chạp năm Canh Tý, trước thời khắc giao thừa thiêng liêng, chào đón năm Tân Sửu 2021, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu Trung ương đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô Hà Nội.

Báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, trong năm qua, trên cơ sở quán triệt nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, chỉ đạo của Chính phủ, Quốc hội, phát huy truyền thống, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã chủ động thực hiện nghiêm lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” đạt được kết quả khá toàn diện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tại buổi gặp mặt.

TP đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố đã thành công trọn vẹn, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp.

Dù chịu tác động mạnh bởi dịch Covid-19, nhưng thành phố vẫn duy trì mức tăng trưởng kinh tế cao, đạt 3,98% gấp 1,4 lần mắc tăng trưởng chung của cả nước; thu ngân sách vượt dự toán, cao hơn gần 6% mức thu năm 2019- năm có mức thu cao nhất từ trước đến nay; không những duy trì việc làm cho người dân mà còn tạo ra 180.000 việc làm mới, tỷ lệ thất nghiệp chỉ ở mức 2,3%.

Các lĩnh vực đều có bước phát triển tích cực, đặc biệt thành phố giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho gần 2.000 sự kiện diễn ra trên địa bàn.

Năm 2021, thành phố phấn đấu duy trì mức tăng trưởng kinh tế cao khoảng 7,5%. Mặc dù rất nhiều thử thách, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố quyết tâm tìm mọi cách vượt qua khó khăn, tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Báo cáo nhanh về tình hình phòng, chống dịch Covid-19, Bí thư Hà Nội cho biết, toàn thành phố đang có 27 ca dương tính. Dịch vẫn diễn biến rất khó lường, nhưng thành phố đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp và đang kiểm soát tốt tình hình.

Chúc Hà Nội tiếp tục thắng to trong năm mới

Trò chuyện thân tình với cán bộ lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Hà Nội có vị trí, vai trò đặc biệt, là Thủ đô, trái tim của cả nước, trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế.

Hà Nội có nhiều thuận lợi, là Thủ đô nghìn năm văn hiến anh hùng, có bề dày lịch sử, văn hóa. Hà Nội gắn liền với những danh hiệu cao quý, được ca ngợi bằng những ngôn từ cao quý như: "nơi lắng hồn núi sông ngàn năm"; "Hà Nội là hồn thiêng sông núi"; "Hà Nội linh thiêng và hào hoa"; "Hà Nội văn hiến và anh hùng"; "Hà Nội niềm tin và hy vọng"; "Hà Nội là Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người"; "Thành phố vì hoà bình"...

Tuy nhiên, là Thủ đô, Hà Nội cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách, phải có ý thức trách nhiệm lớn hơn trước những nhiệm vụ chính trị đặt ra; đặc biệt trong năm qua, đại dịch Covid-19 đã tác động mọi mặt đời sống.

Mặc dù vậy, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Hà Nội đã khẳng định được vai trò, vị trí; trong mấy năm qua đã phát triển rất nhanh. Cùng với đất nước, Hà Nội chưa bao giờ có được cơ ngơi như ngày nay. Sự phát triển của thành phố không chỉ ở nội thành mà còn ở ngoại thành, trên các mặt, lĩnh vực.

“Tôi rất vui mừng được nghe báo cáo của Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, Hà Nội đã có chuyển biến rõ rệt, nói nôm na là có thể thấy rõ ngay được. Ngay từ trụ sở Thành ủy nhìn ra khắp thành phố đã thấy được Hà Nội đang thay đổi từng ngày”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng, cảm ơn những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã đạt được và đóng góp cho sự phát triển chung của cả nước trong năm qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và nhân dân Thủ đô lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc một năm mới mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công, tiếp tục xây dựng Thủ đô anh hùng yêu quý ngày càng phát triển.

Năm qua, Hà Nội đã làm được rất nhiều việc, thành tựu rất to lớn; nhưng sang năm Tân Sửu 2021, cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới, thuận lợi nhiều nhưng khó khăn rất lớn, tuyệt đối không được chủ quan, thoả mãn, không chỉ có dịch Covid-19 mà còn dịch khác nữa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống Thủ đô nghìn năm văn hiến anh hùng, phát huy thành tích đạt được, xứng đáng vị thế anh hùng, xứng đáng vị trí chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tặng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô mấy câu thơ vừa là mong muốn, vừa giao nhiệm vụ:

“Năm qua thắng lợi vẻ vang

Năm nay Hà Nội phải càng thắng to

Hào hoa, thanh lịch, ấm no,

Xứng danh Hà Nội - Thủ đô anh hùng”.

Trần Thường - Hương Quỳnh - Phạm Hải