Chính trị icon 16/04/2021 16/04/2021

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an Nhân dân, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết về lực lượng này.