Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay 25/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nhận nhiều câu hỏi liên quan tới hoạt động gần đây của các nước như Trung Quốc, Pháp, và Mỹ ở Biển Đông.

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định các cơ quan chức năng của Việt Nam luôn theo dõi sát diễn biến trên Biển Đông, và bảo vệ, thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên vùng biển Việt Nam, phù hợp với các quy định luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982.

"Hoạt động của các nước ở Biển Đông cần tuân thủ quy định liên quan của luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của các quốc gia ven biển, đã được quy định trong UNCLOS, đóng góp vào hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông", bà Thu Hằng nói.

Người phát ngôn khẳng định việc duy trì hòa bình, ổn định, trật tự, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, thượng tôn pháp luật, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của các quốc gia ven Biển Đông, phù hợp với UNCLOS 1982 là mục tiêu, lợi ích, trách nhiệm, nguyện vọng chung của tất cả các quốc gia và cộng đồng quốc tế.

"Chúng tôi cho rằng hoạt động trên Biển Đông của tất cả các quốc gia cần phải đóng góp vào mục tiêu chung này", người phát ngôn nhấn mạnh.

Trả lời câu hỏi về hoạt động gần Hoàng Sa và Trường Sa của tàu chiến Mỹ hồi đầu tháng 2, bà Thu Hằng nói: "Là thành viên của Công ước UNCLOS 1982, Việt Nam tuân thủ các quy định của Công ước, kể cả các quy định liên quan tới hoạt động hàng hải, hàng không trên vùng biển, được xác lập, phù hợp với Công ước.

Việt Nam mong muốn các nước tiếp tục đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định trên cơ sở luật pháp quốc tế ở Biển Đông".

Trần Thường