Phó Thủ tướng mong muốn phía Mỹ tiếp tục hỗ trợ để Việt Nam được sớm tiếp nhận nguồn vắc xin Mỹ đã cam kết dành cho Việt Nam.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tối nay (1/7) đã điện đàm với Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan để trao đổi về quan hệ Việt Nam – Mỹ và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Hai bên nhất trí đánh giá quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước và đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương thông qua các biện pháp cụ thể như duy trì trao đổi, tiếp xúc ở cấp cao, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như khắc phục hậu quả chiến tranh, khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cảm ơn và đánh giá cao vai trò của Mỹ trong thúc đẩy hỗ trợ vắc-xin cho các nước trên thế giới, thông qua chương trình COVAX cũng như hợp tác song phương. Đồng thời mong muốn phía Mỹ tiếp tục hỗ trợ để Việt Nam được sớm tiếp nhận nguồn vắc xin Mỹ đã cam kết dành cho Việt Nam.

Phó Thủ tướng đề nghị phía Mỹ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Việt Nam để thúc đẩy và bảo đảm quan hệ kinh tế - thương mại – đầu tư giữa hai nước phát triển hài hòa và bền vững.

Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan khẳng định Mỹ tiếp tục coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam; đánh giá cao vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới.

Ông Sullivan khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam và các nước sớm tiếp nhận nguồn vắc-xin để đẩy lùi dịch Covid-19. Ông cũng khẳng định phía Mỹ sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để tăng cường quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư nhằm mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và người dân của cả hai nước.

Phó Thủ tướng và Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn quốc tế như Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để xử lý các thách thức chung. Hai bên cũng trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm như hợp tác Tiểu vùng Mê Công, ứng phó biến đổi khí hậu... và khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, tự do hàng hải, giải quyết tranh chấp tại Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Thành Nam

