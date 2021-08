Xuất cấp hơn 4.100 tấn gạo hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 ở 3 tỉnh Bình Phước, Bạc Liêu, Sóc Trăng.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký quyết định, chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 4.117,8 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Bình Phước, Bạc Liêu, Sóc Trăng để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Hỗ trợ tỉnh Bình Phước 559,74 tấn gạo; tỉnh Bạc Liêu 636,975 tấn gạo; tỉnh Sóc Trăng 2.921,085 tấn gạo.

Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định, chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo.

UBND các tỉnh chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định, phù hợp với công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

Trường hợp sau khi thực hiện nếu vẫn còn khó khăn, các tỉnh báo cáo Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng xem xét, tiếp tục hỗ trợ.

Tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương ngày 15/8, Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết sẽ trình Thủ tướng xuất cấp hỗ trợ gạo cứu đói cho các địa phương trên toàn quốc gặp khó khăn do dịch Covid-19, nhất là các tỉnh đang thực hiện giãn cách.

Bộ trưởng đề nghị và báo cáo Thủ tướng, riêng TP.HCM, từ việc triển khai thực hiện "Túi an sinh" cần thúc đẩy thực hiện "1 triệu túi an sinh", để người dân an tâm ở trong nhà, túi an sinh này các gia đình có thể sử dụng trong 1 tuần và đề nghị các cấp, ngành cùng hỗ trợ TP.HCM.

Thành Nam

Những tỉnh thành kéo dài giãn cách xã hội, người dân cần lưu ý TP.HCM là địa phương kéo dài thời gian giãn cách xã hội dài nhất lên đến 30 ngày, các tỉnh thành khác theo tình hình dịch kéo dài giãn cách từ 5-14 ngày.