Chuyện loạn luân tại "Tịnh thất Bồng Lai" dần hé lộ. Việc này đã khiến nhiều người sốc và đã có một số người lên tiếng tố cáo.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Long An vẫn đang tập trung lấy lời khai đối với nhiều người sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai hay có tên khác là “Thiền am bên bờ vũ trụ” tại ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà.

Công an đang thụ lý nhiều đơn tố cáo với nhiều nội dung khác nhau. Tố cáo chủ yếu nhắm đến người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai là ông Lê Tùng Vân (90 tuổi, quê An Giang).

Ông Lê Tùng Vân, năm nay 90 tuổi, là người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai đang bị Công an tỉnh Long An điều tra về hàng loạt tội danh, trong đó có tội loạn luân.

Kết quả giám định cho hay, nhiều người sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai có quan hệ huyết thống với ông Lê Tùng Vân, trong đó có những đứa trẻ chỉ vài tuổi.

Kết quả điều tra ban đầu cũng xác định, ông Lê Tùng Vân có ba con với ít nhất hai người con gái ruột của ông.

Một nguồn tin nói rằng, “kết quả điều tra về loạn luân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai khi công bố sẽ là… cú sốc lớn với cộng đồng. Vì đây là vấn đề liên quan đến những đứa trẻ nên cơ quan điều tra đang tiến hành rất thận trọng”.

Đã có nhiều nhân chứng lên tiếng về việc ông Lê Tùng Vân có mối quan hệ với nhiều người phụ nữ từ thời ở Trại dưỡng lão – cô nhi Thánh Đức ở xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh cho đến khi ở Tịnh thất Bồng Lai. Điển hình là trường hợp Lê Thanh Minh Tùng, người xuất hiện trong buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng cách đây không lâu.

Anh Tùng thông tin rằng, anh là… sản phẩm loạn luân giữa ông Lê Tùng Vân và em gái ruột. Lúc nhỏ, anh Tùng từng sống tại trại dưỡng lão –cô nhi Thánh Đức, hứng chịu những trận đòn, bạo hành của ông Vân và chứng kiến ông qua lại với rất nhiều người đàn bà.

Anh Lê Thanh Minh Tùng nói rõ, anh là "sản phẩm loạn luân" của ông Lê Tùng Vân và em gái ruột

Ông Lê Tùng Vân đã công khai phủ nhận mối quan hệ với anh Tùng, nói rằng anh là con nuôi của người em gái của ông. Anh Tùng tuyên bố, sẵn sàng làm xét nghiệm ADN với ông Vân.

Ngoài ra, anh Tùng còn công bố rằng, những người sống chung với ông Vân từ trước đến nay như Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Huyền Trang, Lê Thanh Kỳ Duyên, Lê Thanh Trùng Dương… đều là con ruột của ông Vân.

Anh cũng nói, những người vợ của ông Vân và những người đàn bà mà ông có qua lại trai gái khi sống chung với nhau thì có điều kỳ lạ là không lời qua tiếng lại, đời ai nấy sống.

Nguồn tin còn đề cập đến một trường hợp điển hình là bà Lê Thanh Huyền Trang (29 tuổi).

Bà Huyền Trang có khai báo địa chỉ cư trú chính là địa chỉ của Trại dưỡng lão – cô nhi Thánh Đức trước đây và sau đó theo ông Vân về sống ở Tịnh thất Bồng Lai đến giờ.

Trong hai năm 2014 và 2015, bà Huyền Trang sinh hai đứa trẻ. Trong khai sinh thể hiện Huyền Trang là mẹ, nhưng không có tên cha.

Nguồn tin tiết lộ, cả bà Huyền Trang và hai đứa trẻ đều có huyết thống cha con với ông Lê Tùng Vân.

Chuyện loạn luân của ông Lê Tùng Vân tại Tịnh thất Bồng Lai lâu nay đã có thông tin phản ánh nhưng nay có tố cáo và Công an tỉnh Long An đang điều tra

Khi được hỏi về văn bản phát tán trên mạng thể hiện Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM có thông báo kết quả giám định ADN từ mẫu tế bào niêm mạc miệng của những người sống tại Tịnh thất Bồng Lai, qua đó cho thấy ông Lê Tùng Vân có quan hệ cha con với 11 người, lớn nhất 22 tuổi, nhỏ nhất 4 tuổi thì nguồn tin nói “không bình luận và chờ kết quả điều tra”.

Cách đây vài ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án để điều tra nhiều tội danh đối với những người sống ở Tịnh thất Bồng Lai để điều tra về các hành vi loạn luân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Công an Long An cho biết, quá trình điều tra đang tiến hành và sẽ sớm cung cấp thông tin đến báo chí, dư luận.

Cơ sở điều tra tội loạn luân trong vụ Tịnh thất Bồng Lai CQĐT sẽ làm rõ tuổi của người có cùng dòng máu trực hệ quan hệ tình dục với nhau như thế nào? Việc quan hệ tình dục có tự nguyện hay không để xác định tình tiết loạn luân là định tội danh hay chỉ là tình tiết định khung.

Trường An – Lê Anh