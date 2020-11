Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế đã có văn bản gửi 2 Bộ TN&MT và Bộ NN&PTNT đề nghị thu hồi giấy phép hoạt động của thủy điện Thượng Nhật.

Sáng nay (21/11), Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ vừa kí công văn gửi Bộ TN&MT đề nghị thu hồi giấy phép sử dụng tài nguyên nước; đề nghị Bộ Công Thương thu hồi giấy phép hoạt động điện lực đã cấp cho Công ty CP Đầu tư TĐMT Việt Nam tại thủy điện Thượng Nhật.

Trong một diễn biến khác, Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế cũng đang củng cố hồ sơ để trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, ra quyết định xử phạt thêm hành vi vi phạm quy định về hồ chứa, đập dâng theo Nghị định 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản đối với Công ty CP Đầu tư thủy điện miền Trung Việt Nam.

Đoàn công tác của Bộ Công Thương họp, kiểm tra và chỉ ra hàng loạt sai phạm tại thủy điện Thượng Nhật

Công ty CP Đầu tư TĐMT Việt Nam là chủ đầu tư dự án nhà máy thủy điện Thượng Nhật (đóng tại xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông, tỉnh TT-Huế).

Trước đó, Sở TN&MT tỉnh TT-Huế đã lập biên bản hành vi vi phạm này của Công ty CP Đầu tư TĐMT Việt Nam và gửi đề xuất lên UBND tỉnh TT-Huế đề nghị xử phạt.

Với vi phạm này, chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thượng Nhật có thể bị xử phạt mức tối đa 500 triệu đồng.

Thủy điện Thượng Nhật.

Như đã đưa tin, ngày 17/11, đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương do ông Tô Xuân Bảo - Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) dẫn đầu đã kiểm tra các vi phạm về công tác quản lý an toàn, vận hành hồ đập, phòng chống thiên tai tại công trình thủy điện Thượng Nhật.

Sau khi kiểm tra, đoàn đã lập biên bản hành vi vi phạm theo khoản c, Điều 16, Nghị định 134/2013/NĐ-CP của Chính phủ do chủ đầu tư nhà máy thủy điện không tiến hành quan trắc cũng như không xử lý các số liệu quan trắc do chưa tuân thủ quy trình của cấp thẩm quyền ban hành.

Cụ thể, trước ảnh hưởng của bão số 13, UBND tỉnh TT-Huế đã yêu cầu thủy điện này mở hoàn toàn 5 cửa van xả nước phòng lũ nhưng cả 2 lần đơn vị này chống lệnh chính quyền, không thực hiện.

Quang Thành