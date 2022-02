Chủ tịch Quốc hội: Càng trong khó khăn, càng có sức bật mãnh liệt

Sáng 8/2, đến thăm Tập đoàn Dệt may Việt Nam trong ngày đầu Xuân, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận ngành dệt may đã làm nên những điều kỳ diệu.

Lửa thử vàng, gian nan thử sức

Theo Chủ tịch Quốc hội, năm 2021 là năm thử thách khắc nghiệt nhất đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp do tác động của đại dịch Covid-19, trong đó dệt may là một trong những ngành thâm dụng lao động nhất nên tác động tiêu cực của dịch bệnh càng nặng nề hơn.

Nhưng lửa thử vàng, gian nan thử sức, ngành dệt may đã vững vàng vượt qua mọi khó khăn, không những trụ vững mà còn đạt được những kết quả phát triển hết sức ấn tượng với kim ngạch xuất khẩu đạt trên 40,4 tỷ USD, tăng trưởng gần 15%, vượt mức tăng trưởng của năm 2019 dù 19 tỉnh phía Nam gần như phải ngừng sản xuất trong suốt quý III. Đặc biệt, ngành dệt may Việt Nam vẫn giữ được vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Trong thành công chung của ngành, Tập đoàn Dệt may Việt Nam đã giữ vững và phát huy được vai trò đầu tàu, hạt nhân, đạt kết quả tốt nhất trong vòng 25 năm trở lại đây, thậm chí có bước phát triển nhảy vọt khi lợi nhuận năm 2021 ước trên 1.440 tỷ đồng (gấp 2,5 lần năm 2020), đạt tỷ suất lợi nhuận trên vốn gần 29% và vượt 90% kết quả của năm 2019 – là năm có kết quả hoạt động tốt nhất trước đại dịch.

Tập đoàn đã duy trì việc làm cho toàn bộ lao động với thu nhập bình quân trên 8,2 triệu đồng/người/tháng. Ngay cả trong giai đoạn thực hiện Chỉ thị 15 ở các tỉnh phía Nam, Tập đoàn vẫn cố gắng duy trì lương tối thiểu vùng cho người lao động không thể đi làm, chăm lo tốt cho người lao động dịp Tết với mức thưởng Tết bình quân đạt trên 14 triệu đồng/người, hàng chục nghìn lao động được nhận quà tết của Công đoàn Dệt may và các Công đoàn cơ sở.

Tập đoàn còn tận dụng được cơ hội trong điều kiện đại dịch để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; thực hiện chuyển đổi số thành công bước đầu; tận dụng được cơ hội của thị trường xuất khẩu khi có dịch chuyển chuỗi cung ứng sau dịch bệnh, đáp ứng được các yêu cầu mới của chuỗi toàn cầu do dịch bệnh gây ra như làm việc trực tuyến, giảm khâu trung gian, thời gian giao hàng ngắn, đơn hàng nhỏ lẻ hơn và nhiều loại sản phẩm mới…

Biểu dương những thành tựu này, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, ngành dệt may, trong đó có Tập đoàn Dệt may Việt Nam đã làm nên những điều kỳ diệu. Càng trong khó khăn, thử thách thì càng có sức bật mạnh mẽ. Thành công của ngành dệt may và Tập đoàn Dệt may Việt Nam là minh chứng hết sức sinh động cho sức sống mãnh liệt và tinh thần linh hoạt, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp Việt Nam nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Dệt may Việt Nam không thể cứ gia công mãi

Về nhiệm vụ năm 2022,Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tập đoàn Dệt may Việt Nam cần tổng kết, đúc rút những kinh nghiệm hay, bài học đắt giá từ thực tiễn hai năm vừa qua.

“Tuyệt đối không được ngủ quên trên vòng nguyệt quế”, phải chủ động thích ứng với sự thay đổi của dòng vốn đầu tư toàn cầu và chuỗi cung ứng khu vực, toàn cầu; nắm bắt các cơ hội, các xu hướng thay đổi trong chuỗi cung ứng quốc gia cũng như mối quan hệ trong chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu.

Chủ tịch Quốc hội mong Tập đoàn Dệt may Việt Nam và các doanh nghiệp thành viên tiếp tục dệt nên những ước mơ, dệt nên khát vọng, dệt nên hoài bão

Tiếp tục tái cơ cấu mạnh mẽ cả về thị trường và chuỗi giá trị sản phẩm, quản trị sản xuất, nhân sự và tài chính, đặt trọng tâm vào đổi mới sáng tạo trong mô hình quản lý, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, tiên phong trong mô hình công nghệ mới, xây dựng mô hình doanh nghiệp sạch, sản xuất xanh và phát triển bền vững.

Tập đoàn cần chú trọng các dòng sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường trong nước, có chất lượng tốt, giá thành hợp lý, tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân, nhất là người có thu nhập thấp, người nghèo tiếp cận được sản phẩm.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng thương hiệu thời trang Việt Nam, từ thị trường nội địa hướng ra thị trường quốc tế. Dệt may Việt Nam không thể cứ gia công mãi mà phải phát triển ngành công nghiệp thời trang.

Việc điều chỉnh chiến lược phát triển trong giai đoạn tới phải hướng đến mục tiêu từng bước vươn lên các thang bậc cao hơn trong chuỗi giá trị về thiết kế và thương hiệu của ngành dệt may toàn cầu, quyết tâm nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm dệt may Việt Nam.

“Chúng ta phải nhận thức được ngành dệt may luôn có vai trò quan trọng trong nền kinh tế và rất quan trọng trong tiến trình phục hồi kinh tế của năm 2022. Do đó, Chính phủ và các bộ, ngành cần sớm có hướng dẫn để tập trung triển khai gói chính sách hỗ trợ này”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, Tập đoàn Dệt may Việt Nam và các doanh nghiệp thành viên tiếp tục dệt nên những ước mơ, dệt nên khát vọng, dệt nên hoài bão, dệt nên niềm tin vào chính mình, vào tương lai, tiền đồ của đất nước, khi đó, chắc chắn sẽ dệt nên những thành công, kỳ tích mới.

Thu Hằng