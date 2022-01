CDC các tỉnh nói gì ? Tại Nghệ An, trước khi C03 khởi tố Giám đốc CDC Nguyễn Văn Định, ngày 22/12 ông Định cùng nhiều thuộc cấp được triệu tập để xác minh làm rõ. Được biết, CDC Nghệ An mua sinh phẩm, vật tư của Công ty Việt Á theo bốn gói thầu, trong đó hai gói được đấu thầu rộng rãi, hai gói chỉ định thầu trị giá hơn 18 tỷ đồng. Gói chỉ định thầu đầu tiên là ngày 15/7, khi diễn biến dịch ở Nghệ An đang hết sức phức tạp, phải khẩn trương xét nghiệm trên diện rộng. Gói chỉ định thầu còn lại là vào ngày 31/10, trị giá hơn 13 tỷ đồng. Bình quân CDC Nghệ An mua của Công ty Việt Á là 367.500 đồng/bộ test PCR. Ở thời điểm mua cao nhất là 470.000 đồng/bộ. Tại Hà Tĩnh, Công ty Việt Á trúng gói thầu mua sắm kit test và sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 ở hai đơn vị gồm Bệnh viện đa khoa và CDC tỉnh này. Trong đó, Công ty Việt Á trúng hai gói thầu tại bệnh viện gồm một gói hơn 500 triệu đồng và một gói gần 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, gói thầu gần 5 tỷ đồng chưa ký hợp đồng mua bán thì xảy ra sự việc ông Phan Quốc Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á bị khởi tố. Tỉnh này cũng thành lập đoàn thanh tra toàn diện, liên quan đến gói thầu mua sắm test nhanh, sinh phẩm, vật tư tiêu hao phục vụ công tác xét nghiệm Covid-19. Đoàn thanh tra tỉnh sẽ thanh tra, kiểm tra hai đơn vị là bệnh viện đa khoa tỉnh và CDC tỉnh Hà Tĩnh liên quan đến gói thầu mua sắm với Công ty Việt Á. Tại Thanh Hóa, Sở Y tế tỉnh này thông tin, tháng 8/2021 Sở trình UBND tỉnh cho phép mua vật tư, sinh phẩm, hóa chất phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh, trong đó có sinh phẩm xét nghiệm Real-time RT-PCR. Trên cơ sở quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu 01: Mua sinh phẩm, hóa chất xét nghiệm Real-time RT-PCR với giá trúng thầu hơn 28 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2021. Sở Y tế Thanh Hóa xác nhận, gói thầu số 01 nêu trên được chỉ định thầu với Công ty CP Công Nghệ Việt Á, giá trị hơn 28 tỷ đồng. Tại Long An, Sở Y tế tỉnh này bước đầu xác định có một số đơn vị đã mua kit test Covid-19 của Công ty Việt Á. Hiện Sở Y tế đã có văn bản gửi CDC tỉnh và các đơn vị trực thuộc khác yêu cầu khẩn trương rà soát lại tất cả các hồ sơ liên quan đến việc đầu tư, mua sắm vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trong năm 2021. Theo Sở Y tế Hà Nội, từ đầu năm 2021 đến nay, đơn vị không dùng kit test Covid của Công ty Việt Á. Năm 2020, CDC Hà Nội được nhận một số bộ kit test xét nghiệm do Công ty Việt Á sản xuất từ các nhà tài trợ thông qua Mặt trận Tổ quốc TP. Còn đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết, liên quan đến vụ việc Bộ Công an đang điều tra, qua rà soát, TP có 2 bệnh viện công lập mua sắm các test kit, sinh phẩm của Công ty Việt Á. Cụ thể, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch mua 1.250 test (tổng số tiền là 636.562.500 đồng), Bệnh viện TP Thủ Đức mua 65.870 test (tổng giá trị 32.022.967.500 đồng). Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ các thông tin liên quan. Tại Bình Phước, mới đây nhất, ngày 3/1, Bộ Công an làm việc tại CDC tỉnh này liên quan đến thông tin về việc nhận "quà" từ Công ty Việt Á. Trước đó, ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc CDC xác nhận đầu tháng 12/2021, đại diện Công ty Việt Á đến CDC Bình Phước để gửi “quà” nhưng đến tối về nhà ông mới biết, sau đó đã báo cáo với các cấp lãnh đạo.