Để hỗ trợ người dân trong những ngày bị phong tỏa, TP Hội An (Quảng Nam) đã tổ chức các xe tiếp tế thịt, gạo, mắm muối, rau xanh... đến phát cho từng hộ dân.

Tại TP Hội An có 17 ca mắc Covid-19, trong đó tại khối phố An Hội (phường Minh An) có 4 ca mắc Covid-19, khối phố Thịnh Mỹ (phường Cẩm An) có 5 ca.

Từ ngày 29/7, TP Hội An khoanh vùng, phong tỏa khối phố An Hội có 444 hộ với 1.978 nhân khẩu.

Ngày 3/8, Hội An tiếp tục khoanh vùng, phong tỏa khối phố Thịnh Mỹ có 54 hộ với 678 khẩu.

Nhiều ngày qua, để người dân an tâm cách ly và chấp hành lệnh phong tỏa, TP Hội An đã trích ngân sách cùng với nguồn ủng hộ chống dịch của các đoàn thể, mạnh thường quân mua lương thực thực phẩm, thịt cá, mắm muối và cho xe chở đến từng nhà trong khu phong tỏa.

Gần 100 cán bộ, nhân viên ở TP Hội An phối hợp hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho gần 2.700 nhân khẩu của khối phố An Hội và Thịnh Mỹ đang bị phong tỏa

Cứ 3 ngày 1 lần, gần 100 cán bộ, nhân viên của 5 cơ quan, ban ngành trên địa bàn TP Hội An phối hợp với cán bộ phường Minh An, Cẩm An triển khai hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho gần 2.700 nhân khẩu của 2 khối phố An Hội và Thịnh Mỹ đang thực hiện phong tỏa.

Hàng tấn lương thực, thực phẩm tươi sống gồm: gạo, mì tôm, thịt heo, cá, rau quả… đã được tình nguyện viên phân suất theo nhân khẩu rồi đựng trong các bao ni lông.

Sau đó, bàn giao cho lực lượng tại các điểm chốt chặn của 2 phường trực tiếp vào khu phong tỏa phân phát cho các hộ dân.

Các lương thực, thực phẩm tiếp tế gồm: thịt, gạo, mắm muối, rau xanh...

Ông Đinh Hùng, Trưởng Phòng tài chính - kế hoạch TP Hội An cho biết, hiện thành phố đang có 2 khu phố bị phong tỏa để phục vụ dập dịch và nhiều địa điểm cách ly người trong diện F1, F2.

Theo ông Hùng, hàng hóa được chở đến nơi tập kết rồi được các tình nguyện viên chia ra, đưa tới từng nhà dân. Thời gian phát là 14 ngày cho mỗi người cả khu cách ly lẫn nơi đang phong tỏa.

Các mặt hàng thiết yếu, rau xanh… được chia với mức 40.000 đồng/suất/ngày đối với người dân sống trong vùng phong tỏa. Ngoài ra, 3 suất cơm/ngày/người, tổng trị giá 80.000 đồng được thành phố hiệp đồng với một đơn vị nấu nướng và cung cấp tới từng khu cách ly.

Phó Chủ tịch UBND TP Hội An Nguyễn Văn Lanh cho biết, để người dân an tâm chấp hành lệnh phong tỏa, thành phố đã trích ngân sách cùng với nguồn ủng hộ chống dịch mua lương thực, thực phẩm gồm: thịt cá, mắm muối phát cho các hộ dân.

Thêm nữa, nhiều ngày qua, các đoàn thể và mạnh thường quân đã ủng hộ rất nhiều đồ ăn, nước uống, các nhu yếu phẩm…

TP Hội An xác định cuộc chiến chống dịch còn diễn ra dài, nên thành phố đã đứng ra làm đầu mối nhận ủng hộ rồi phân phát lại cho các hộ dân.

“Bây giờ việc phân phát đồ ủng hộ của các mạnh thường quân, đoàn thể đã được thành phố đưa vào hệ thống.

Do khối phố An Hội số hộ và nhân khẩu đông, nên cứ 3 ngày 1 lần, lực lượng chức năng sẽ đến tận nhà phát lương thực. Còn khối phố Thịnh Mỹ, hằng ngày bà con sẽ được nhận lương thực”, ông Lanh nói thêm.

Tất cả cán bộ, nhân viên phân chia từng phần lương thực cho các hộ dân sống trong khu bị phong tỏa

Ngoài lương thực, người dân còn được nhận mỳ tôm, nước uống…

Mỗi khẩu trong diện phong tỏa được tiếp phẩm đầy đủ gạo, mắm, rau xanh, thịt cá với tiêu chuẩn 40.000 đồng/ngày

Lực lượng chốt chặn của 2 phường Minh An và Cẩm An đưa lên xe đến phát cho các hộ dân

Lực lượng chức năng đi từng ngõ, gõ từng nhà đưa thực phẩm cho các hộ dân



Lê Bằng

Ba ca mắc Covid-19 mới tại Quảng Nam dự đám tang nhiều ngày, đi lại nhiều nơi Sáng nay, Bộ Y tế đã công bố thêm 4 ca mắc Covid-19 mới, trong đó Quảng Nam có 3 ca, Sở Y tế tỉnh đã có thông tin chi tiết về lịch trình di chuyển của 3 ca này.

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19



Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.

Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.

Link tải Bluezone trên Android

Link tải Bluezone trên iOS

Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng. Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.