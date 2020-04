Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa yêu cầu phải thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu công dân phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 896 (Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020) vừa yêu cầu Bộ Công an phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu công dân phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, trước hết là Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, năm 2020 là năm cuối thực hiện Đề án 896, trong khi đó, để thực hiện Đề án thành công, còn 3 nhiệm vụ, nhóm nhiệm vụ rất quan trọng, gồm: Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Thu thập, cập nhật thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Ban hành văn bản thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo các Nghị quyết của Chính phủ.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ nêu trên, Phó Thủ tướng đề nghị mỗi thành viên Ban Chỉ đạo phải chủ động hơn nữa, quyết liệt hơn nữa thực hiện nhiệm vụ theo đúng phương châm hành động của Chính phủ để tạo sự bứt phá, đồng thời thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có vai trò quyết định trong nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, là cơ sở dữ liệu quan trọng trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới nền kinh tế số, xã hội số. Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an cần khẩn trương thực hiện các bước xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đưa vào vận hành thử nghiệm cuối năm 2020, sử dụng, khai thác từ năm 2021, tiếp tục hoàn thiện trong giai đoạn 2022 - 2025.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an khẩn trương thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về bố trí vốn, điều chỉnh chủ trương đầu tư và phương án lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ngoài nguồn vốn do Bộ Công an đã chủ động cân đối, nguồn vốn còn lại Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đề xuất bố trí vào nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng chỉ đạo các bộ, ngành bám sát tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để hoàn thành việc ban hành các văn bản hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành để thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính quy định trong các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý của bộ, ngành mình.

Mới đây, Thủ tướng cũng đã có chỉ đạo yêu cầu Bộ Công an báo cáo về việc đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội lùi thời hạn khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định của Luật Căn cước công dân cho đến khi hoàn thành xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thủ tướng cũng yêu cầu, trong quá trình nhập dữ liệu công dân, Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp và chính quyền các địa phương để bảo đảm thông tin chính xác; đối với các trường hợp thiếu, sai sót thông tin. Bộ Công an, Bộ Tư pháp chỉ đạo cơ quan, đơn vị có liên quan thông tin cho công dân và phối hợp chặt chẽ với công dân trong đính chính, sửa đổi, bổ sung thông tin còn thiếu hoặc chưa chính xác trước khi cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

