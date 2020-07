Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã nêu ngay 6 định hướng và 8 việc lớn cần làm ngay trong phần mở đầu phát biểu tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm.

Tại hội nghị Sơ kết công tác thông tin - truyền thông 6 tháng đầu năm và xác định phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 diễn ra sáng 6/7, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã có bài phát biểu nêu những định hướng và khát vọng cho toàn ngành. Dưới đây, VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Trọng Đạt

Kính thưa các đồng chí!

Tôi xin nhấn mạnh 6 định hướng lớn của Bộ.

1)- Bưu chính trở thành hạ tầng mạng lưới đảm bảo dòng chảy vật chất bên cạnh dòng chảy dữ liệu.

2)- Viễn thông trở thành hạ tầng số, bao gồm hạ tầng viễn thông băng rộng và hạ tầng điện toán đám mây.

3)- Ứng dụng công nghệ thông tin trở thành chuyển đổi số.

4)- An toàn thông tin với sứ mệnh làm chủ hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng.

5)- Công nghiệp ICT với sứ mệnh Make In Vietnam.

6)- Báo chí truyền thông với sứ mệnh khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường thịnh vượng.

Tôi cũng xin nhấn mạnh một số việc lớn cần làm ngay.

1)- Các đơn vị CNTT của bộ ngành và địa phương tham mưu các bộ ngành và địa phương ra nghị quyết chuyên đề của cấp uỷ và chiến lược chuyển đổi số của cấp chính quyền, ngay trong năm 2020 này.

2)- Các cục và trung tâm CNTT của các bộ ngành bổ sung thêm việc và đổi tên thành cục chuyển đổi số hoặc trung tâm chuyển đổi số. Bộ TT&TT sẽ đề xuất Chính phủ về việc này.

3)- Các bộ ngành và địa phương đưa dịch vụ công lên trực tuyến đạt 100% mức độ 4, chậm nhất là vào năm 2021.

4)- 100% các địa phương triển khai trục kết nối liên thông dữ liệu. 5)- 100% các hệ thống CNTT của các cơ quan chính quyền phải thực hiện bảo vệ an toàn thông tin 4 lớp, ngay trong năm 2020 này. 6)- Mỗi người có một điện thoại thông minh.

7)- Mỗi hộ gia đình có một đường internet cáp quang tốc độ cao.

8)- Qui hoạch báo chí hoàn thành tháng 9/2020.

Kính thưa các đồng chí!

Để kết thúc hội nghị, tôi xin nói về một số cơ hội do Covid-19 mang đến mà chúng ta có thể tận dụng để bứt phá vươn lên.

Ngoài việc vượt qua Covid-19 thì việc tận dụng cơ hội do nó mang lại có ý nghĩa không kém phần quan trọng. Một số cơ hội cho ngành TT&TT có thể là:

1)- Là cơ hội và cú huých trăm năm để đẩy nhanh và toàn diện chuyển đổi số trên bình diện toàn bộ quốc gia: cả kinh tế, cả xã hội; cả nhà nước, cả doanh nghiệp; cả cộng đồng, cả người dân. Việt Nam có lợi thế so sánh về chuyển đổi số. Việt Nam có lợi thế là có nhiều doanh nghiệp viễn thông, CNTT mạnh, và đây là lúc phát huy để đất nước bứt phá vươn lên, thay đổi thứ hạng. Đất nước có thể nhân lúc này mà đầu tư mạnh cho chuyển đổi số, phát triển các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

2)- Phát triển thị trường trong nước. 100 triệu dân là thị trường, là tài nguyên lớn nhất của Việt Nam. Lúc Covid-19 mới càng thấy rõ giá trị này. Các doanh nghiệp ICT Việt Nam hãy coi thị trường trong nước là cái nôi để từ đây mà lớn lên, trưởng thành và đi ra toàn cầu.

3)- Xây dựng nền kinh tế tự chủ. Make In Vietnam. Khi đất nước có tình huống khẩn cấp thì mới thấy ý nghĩa của nền kinh tế tự chủ.

Mặc dù toàn cầu hoá, mở cửa thì vẫn phải tính đến tình huống bị cô lập. Rất nhiều ứng dụng phòng chống dịch đã ra đời, rất nhiều nền tảng Việt Nam, cũng như cả hệ thống truyền thông trong nước, đã giúp phòng chống dịch, thiết lập trạng thái bình thường mới.

Ngành chúng ta đã góp phần tích cực để Việt Nam kiểm soát đại dịch, trở thành nước duy nhất đã 3 tháng không có ca nhiễm trong cộng đồng, nền kinh tế trong nước đã dần vận hành trở lại. Tất cả là do chúng ta làm chủ những cốt lõi quan trọng của ngành TT&TT.

4)- Đầu tư năng lực y tế. Cơ hội tốt để đầu tư cho y tế, tăng cường sử dụng công nghệ số trong y tế, trong khám chữa bệnh từ xa, thúc đẩy sản xuất thiết bị y tế trong nước, vừa chống dịch, vừa tạo năng lực lâu dài cho ngành y tế. Đây cũng là cơ hội lớn cho ngành ICT nước nhà.

5)- Quyết định các vấn đề lớn để thúc đẩy phát triển kinh tế. Khi khó khăn thì dễ ra các quyết định lớn. Các doanh nghiệp, các đơn vị trong ngành tận dụng cơ hội này để chuyển đổi số, để thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, ra các quyết định áp dụng mô hình quản trị mới, mô hình kinh doanh mới, mở rộng không gian, sáng tạo các sản phẩm và dịch vụ mới, dựa trên dữ liệu và công nghệ số.

6)- Sự chuyển dịch đầu tư toàn cầu. Việt Nam có thể là điểm đón nhận sự chuyển dịch đó. Sau 30 năm thu hút FDI, chúng ta đã quyết định một giai đoạn mới về FDI, FDI thế hệ mới, đó là FDI có điều kiện, thu hút công nghệ cao, các tập đoàn công nghệ lớn, chú trọng nghiên cứu phát triển.

Các DN ICT phải sẵn sàng là đối tác không chỉ nhận chuyển giao mà quan trọng hơn, phải là đối tác hợp tác về nghiên cứu phát triển công nghệ lõi và sản phẩm.

Các doanh nghiệp viễn thông phủ sóng 5G, đảm bảo hạ tầng số tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung để sẵn sàng đón làn sóng đầu tư mới.

7)- Covid đã khơi dậy các giá trị văn hoá cốt lõi Việt Nam, các ưu việt của chế độ. Và đây chính là sức mạnh nội sinh để Việt Nam bứt phá. Là sức mạnh nội sinh để các đơn vị trong ngành bứt phá vươn lên.

Các quốc gia phát triển, các doanh nghiệp vĩ đại đều dựa trên sức mạnh tinh thần, sức mạnh văn hoá. Và đây cũng chính là sự khác biệt bền vững để các doanh nghiệp Việt Nam cạnh tranh phát triển.

Khát vọng Việt Nam hùng cường thịnh vượng cần được báo chí, truyền thông khơi dậy hơn bao giờ hết.

8)- Chống dịch hiệu quả và thành công ở châu Á đánh dấu sự trỗi dậy của châu Á. Các giá trị châu Á, cả chế độ, thể chế và văn hoá, sẽ được khẳng định sau đại dịch, như là sự bắt đầu của kỷ nguyên phương Đông, sẽ tạo một chỗ đứng mới cho Việt Nam.

Thế giới sẽ hướng về phương Đông nhiều hơn. Đây là cơ hội để các đơn vị trong ngành TT&TT nước nhà sánh vai với các đối tác nước ngoài, đóng góp cho sự phát triển của nhân loại.

9)- Mô hình 2 bàn tay, thị trường tự do và nhà nước mạnh, được khẳng định trong phòng chống Covid-19.

Việt Nam tự tin hơn vào mô hình của mình, mô hình thị trường mạnh và nhà nước mạnh, để đi lên mạnh mẽ. Hướng vào thị trường, phát triển nhanh, đổi mới sáng tạo, nhưng phải đi với quản trị tốt, quản trị hiện đại. Phân tán phải đi với tập trung. Ứng vạn biến phải đi với cái bất biến. Các đơn vị trong ngành của chúng ta phải đi đều 2 "chân" này.

10)- Covid cũng làm chúng ta tư duy lại chủ nghĩa tiêu dùng vật chất quá mức, tàn phá thiên nhiên, không coi trọng đời sống tinh thần. Chuyển đổi số cũng làm giảm tiêu xài vật chất, nhiều thời gian hơn cho đời sống tinh thần, và đây cũng là một thế mạnh châu Á, thế mạnh Việt Nam.

Các đơn vị trong ngành thông tin và truyền thông có một sứ mệnh mới. 6 tháng đầu năm là sự tập dượt. 6 tháng cuối năm là bứt phá vươn lên. Ngành TT&TT bứt phá vươn lên là giúp đất nước bứt phá vươn lên.

Tôi xin chúc tất cả chúng ta có nhiều sức khoẻ, nhiều đam mê, nhận lấy những sứ mệnh mới trước đất nước, góp phần Việt Nam hùng cường thịnh vượng, trở thành nước phát triển vào năm 2045, khi nước Việt Nam mới tròn 100 năm.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng