Đại sứ Hà Huy Thông chia sẻ về tư tưởng Độc lập Tự do của Bác Hồ: Độc lập Tự do là giá trị chung của nhân loại và cũng là tư tưởng của dân tộc Việt Nam. Đây là tư tưởng xuyên suốt và đặc sắc trong đường lối của Đảng, Nhà nước, được thể hiện rõ ràng trong Hiến pháp. Bản Hiến pháp đầu tiên của Việt Nam năm 1946 do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Trưởng ban soạn thảo với chưa đầy 10 người thực hiện gấp trong vòng mấy tháng thể hiện rất rõ tinh thần Độc lập Tự do. Trả lời các nhà báo nước ngoài vào đầu năm 1946, sau thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, Bác đã nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do”. Trước đó, trong “Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng” đăng trên Báo Cứu quốc số ra ngày 17/10/1945, Bác viết: “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. Từ những năm bị giam trong nhà tù Tưởng Giới Thạch, Bác đã từng viết: “Trên đời ngàn vạn điều cay đắng/Cay đắng chi bằng mất tự do”. Bác ra đi tìm đường cứu nước vào tháng 6/1911. Theo các tài liệu, năm 1912, Bác ở Boston và làm thuê trong một khách sạn. Boston là cái nôi của cách mạng Mỹ bởi những tư tưởng độc lập, tự do, dân chủ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bôn ba xứ người, để quan sát cuộc sống, lao động và học tập, nắm bắt nhiều tư tưởng lớn tiến bộ của thời cuộc ở nước Mỹ và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao tính sáng tạo, tự do tư tưởng. Người viết: "Phải nêu cao tác phong độc lập suy nghĩ và tự do tư tưởng"...