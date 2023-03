Tỷ phú Israel "Izzy" Englander. Ảnh: Page Six

Theo News.com.au, tỷ phú Englander, 74 tuổi, được cho là đã đồng ý cho vợ cũ Caryl khoản tiền lên tới 1 tỷ USD để lặng lẽ giải quyết vụ ly hôn đang gây xôn xao giới thượng lưu ở Manhattan, New York - Mỹ.

Ông Englander, người đồng sáng lập công ty quản lý đầu tư Millennium Management, đã chung sống với bà Caryl, 69 tuổi, hơn 40 năm. Tuy nhiên, ông đã rất tức giận khi vợ "phải lòng" nhà kinh doanh nghệ thuật Dominique Levy và rời nhà, đệ đơn kiện chồng với hàng loạt cáo buộc gây chấn động.

Dominique Levy, 55 tuổi, là người đồng sáng lập phòng trưng bày nghệ thuật danh tiếng Levy Gorvy ở Đại lộ Madison. Phòng trưng bày này còn có hàng loạt văn phòng ở New York, London, Hong Kong, Paris...

Tỷ phú Englander và vợ cũ Caryl. Ảnh: Page Six

Trong đơn kiện dân sự, bà Caryl và Dominique Levy đã đưa ra một số cáo buộc chống lại ông Englander. Trang Page Six của tờ The New York Post đưa tin, hai người phụ nữ cáo buộc ông Englander "khủng bố họ" nhằm lấy của Caryl hàng tỷ đô la khi ly hôn thông qua việc buộc Caryl ký vào một thỏa thuận sau kết hôn hồi 2020.

Điều bí ẩn là đơn kiện nộp ngày 9/2 đã được rút lại 1 tuần sau đó và hiện giờ vụ ly hôn được giải quyết riêng tư bên ngoài tòa án. Luật sư của bà Caryl là Peter E Bronstein nói: "Caryl rất vui vì đã giải quyết được các vấn đề một cách riêng tư và thân thiện. Thỏa thuận không cho phép bên nào thảo luận về các điều khoản".

Được biết, đơn kiện do bà Caryl và Levy gửi tới tòa án tối cao của bang New York có viết, cuộc hôn nhân 40 năm của bà Caryl và chồng đã tan vỡ vào năm 2016 sau khi ông Englander "nhiều lần không chung thủy với vợ". Ngoài ra, trong đơn còn có đoạn "Caryl đã yêu một phụ nữ khác, là Dominique Levy". Và rằng tỷ phú Englander bắt đầu khủng bố hai người phụ nữ để buộc họ cắt đứt quan hệ, với niềm tin có thể làm Caryl thức tỉnh và quay lại với ông.

Dominique Levy (trái) và bà Caryl. Ảnh: Page Six

Bà Caryl và Dominique Levy cũng cáo buộc khi tỷ phú Israel Englander thề sẽ phá hủy sự nghiệp của Dominique, theo dõi và chụp ảnh, tấn công điện thoại và thư điện tử của họ trong "một chiến dịch cưỡng ép kéo dài nhiều năm".

Một số nguồn tin cho biết, ông Englander cảm thấy bị bẽ mặt và điều này càng tệ hơn khi giới thượng lưu ở New York bàn tán về việc Caryl rời bỏ ông để đi theo một người phụ nữ.

Tỷ phú Israel "Izzy" Englander và bà Caryl kết hôn năm 1975, có 3 con hiện đã trưởng thành. Ông Englander được sinh ra và nuôi dạy trong một gia đình Ba Lan - Do Thái ở khu Crown Heights thuộc quận Brooklyn, New York.