Volkswagen và Audi triệu hồi hơn 230.000 xe, có nhiều mẫu đang bán tại Việt NamMới đây, cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) đã yêu cầu hai thương hiệu của Đức là Volkswagen và Audi triển khai chiến dịch triệu hồi lớn, lên tới 231.780 xe. Nguyên nhân của đợt triệu hồi đến từ các vấn đề lỗi của hệ thống cảm biến áp suất lốp và bộ điều chỉnh điện áp của hệ thống thông tin giải trí.

Liên quan đến lỗi của hệ thống cảm biến áp suất lốp, tổng cộng có 225.704 xe bị triệu hồi. Hãng Volkswagen cho biết hệ thống sẽ cảnh báo cho người lái xe trước khi áp suất lốp ở mức không đủ an toàn.

Tuy nhiên, thời gian thông báo cho người lái về vấn đề áp suất lốp lại đưa ra chậm hơn so với thời gian cho phép theo tiêu chuẩn an toàn phương tiện cơ giới liên bang (FMVSS). Do đó, cảnh báo chậm trong một số tình huống sẽ cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy, hệ thống cần được sửa chữa để hoạt động đúng.

VW Atlas đang được bán tại Việt Nam dưới tên gọi VW Teramont.

Để khắc phục lỗi, các chủ xe sẽ phải đưa xe đến đại lý của Volkswagen và Audi và cập nhật lại phần mềm hệ thống cảnh báo áp suất lốp. Các mẫu xe nằm trong danh sách triệu hồi gồm VW Tiguan LWB, VW Atlas, VW Golf, VW Jetta, Audi Q3, Audi A3.

Lỗi hệ thống thông tin giải trí sẽ chỉ liên quan đến các dòng xe của Audi. Số lượng các xe bị triệu hồi của Audi chỉ có 6.076 xe được sản xuất từ năm 2021 và 2022.

Audi e-Tron SUV.

Theo thông báo, bộ điều chỉnh điện áp bị lỗi có thể làm hỏng hệ thống thông tin giải trí khi xe tắt máy. Khi khởi động sau đó, màn hình hiển thị sẽ không hoạt động, có nghĩa là hình ảnh camera lùi cũng không thể hiển thị.

Hiện tại, các mẫu xe mới xuất xưởng và bán tới tay người tiêu dùng đều phải trang bị camera lùi là quy định bắt buộc tại thị trường Mỹ. Chính vì vậy, một chiếc xe không có camera lùi hoặc camera lùi không hoạt động sẽ vi phạm luật.

Audi e-Tron GT.

Mặc dù số xe bị lỗi ở bộ điều chỉnh điện áp của hệ thống thông tin giải trí ít hơn nhiều so với lỗi cảm biến áp suất lốp nhưng danh sách mẫu xe bị ảnh hưởng nhiều hơn.

Danh sách những xe Audi bị ảnh hưởng gồm có: A6 Allroad, A8, e-Tron sản xuất trong năm 2021; A3, A4, A5, A7, e-Tron GT, Q3, Q7, Q8, các dòng RS sản xuất trong năm 2022.

Có thể thấy, trong danh sách triệu hồi trên, có nhiều cái tên đang bán tại Việt Nam. Chẳng hạn như VW Tiguan LWB đang bán dưới biến thể VW Tiguan 7 chỗ, VW Atlas được bán tại Việt Nam bằng tên gọi VW Teramont, Audi e-Tron, e-Tron GT,...

Ngô Minh (Theo Carbuzz)

Bạn đang sở hữu một chiếc xe độc hay bản độ siêu đẹp? Hãy chia sẻ bài viết cảm nhận, hình ảnh về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!