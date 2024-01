Chỉ trong hơn 2 phút của trailer Vòng vây cá mập, khán giả 'xanh mặt' vì sợ hãi khi chứng kiến câu chuyện thót tim khi con người phải đối mặt với 'combo thảm họa' máy bay rơi và chiến đấu với đàn cá mập dưới đại dương.

Vòng vây cá mập (No Way Up) xoay quanh câu chuyện của Ava (Sophie Mcintosh) - con gái Thống đốc bang California, người đang háo hức mong chờ một kỳ nghỉ yên bình bên bạn bè mình tại một thị trấn nghỉ dưỡng ở Cabo, Mexico.

Đoạn video trailer mở đầu với không khí sôi động, theo chân 1 nhóm bạn trẻ chuẩn bị lên máy bay để đi nghỉ mát. Nhân vật chính lần này là Ava cùng những người bạn. Một bối cảnh vô cùng quen thuộc trong làng phim kinh dị - giật gân dẫn dắt khán giả từ “hài kịch” sang “bi kịch”, đó là khi chiếc máy bay gặp sự cố nghiêm trọng.

Không bao lâu sau khi cất cánh, máy bay đã bay qua một đàn chim rất đông, động cơ bắt đầu bốc cháy. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Khi động cơ hỏng, một mảnh kim loại bay ra và dính vào thành máy bay, làm giảm áp suất trong cabin và thủng một lỗ trên thân máy bay. Trong sự hỗn loạn, hành lý văng khắp nơi, ghế ngồi bị xé toạc. Hành khách và phi hành đoàn đều bị hút ra ngoài và hất tung lên trời và sau đó chiếc máy bay lao sầm xuống nước.

May mắn thay, nhóm bạn của Kyle cùng một số hành khách khác đã sống sót nhờ vị trí ngồi ở phần thân sau máy bay. Tuy nhiên, hiểm họa giờ đây chỉ mới bắt đầu. Máy bay mắc kẹt dưới lòng Thái Bình Dương sâu thẳm, họ tạm thời sống sót bởi đang trong nút khí, và sẽ đến lúc oxy cạn dần.

Trailer tiếp tục cho thấy không ít lần các hành khách, bao gồm cả Ava chạm trán loài “sát thủ săn mồi” của đại dương, bởi nó đã xâm nhập vào bên trong khoang máy bay. Tất cả họ chỉ có chưa đầy 3-4 tiếng đồng hồ để chống chọi lại lũ cá mập, cũng như giải thoát bản thân trước khi hết oxy, nước tràn vào và nhấn chìm máy bay vĩnh viễn.

Vòng vây cá mập là tựa phim mới nhất đến từ đạo diễn Claudio Fäh, người từng ghi dấu ấn với các dự án như Northmen – A Viking Saga (lọt top 10 doanh thu mọi thời đại), hay The Hole từng thắng giải phim 3D xuất sắc nhất LHP Venice.

Ngoài ra, phim còn có dàn diễn viên chất lượng gồm chủ nhân 1 đề cử Quả cầu vàng - Colm Meaney, Phyllis Logan từng 4 lần thắng giải Nữ chính xuất sắc nhất của SAG Awards. Vòng vây cá mập (No Way Up) ra mắt khán giả Việt Nam vào 26/1/2024.

Quỳnh An