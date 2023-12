Nguồn thông tin cho hay, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa có kết luận điều tra bổ sung vụ án bà Đặng Thị Hàn Ni (46 tuổi, ngụ quận 7, là luật sư, nhà báo, luật sư Trần Văn Sỹ (66 tuổi, quê Cần Thơ, là luật sư) bị cáo buộc dùng mạng xã hội xúc phạm danh dự, uy tín… đối với vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng – ông Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng lò vôi).

Cơ quan điều tra giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố bà Hàn Ni, ông Sỹ về tội “tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại khoản 2, điều 331 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Bị can Đặng Thị Hàn Ni. Ảnh: CA

Bị can Đặng Văn Sỹ. Ảnh: CA

Được biết, Viện KSND TP.HCM đã 2 lần trả hồ sơ vụ án này, trong đó đề nghị làm rõ 3 nội dung:

Một là, xác minh, làm rõ những phát ngôn từ các tài khoản Facebook gồm: Đàm Ngọc Tuyên, Huỳnh Ngọc Thiên Hương, Xóm nhiều chuyện, Giác Tịnh Nhân, Maria Trần, Đinh Thu Hiền, Vô Thường, Đinh Lan… và các tài khoản Youtube như: Kim Mao TV Hoàng Ngọc, Hot News, Happy Media, Biên niên tiểu sử, Lan Đinh… có những phát ngôn, thông tin nào sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, vu khống và làm nhục người khác hay không? Trưng cầu giám định đối với các nội dung này.

Hai là, tiếp tục làm rõ các bị can Đặng Thị Hàn Ni, Trần Văn Sỹ, trong các buổi phát ngôn, ghi hình đăng trên tài khoản Youtube, thì ngoài các bị can còn có người nào cùng tham gia, giúp sức hay không?

Ba là, làm rõ yêu cầu bồi thường từ phía vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng – ông Huỳnh uy Dũng, căn cứ để chứng minh những thiệt hại. về vật chất và tinh thần do những phát ngôn sai sự thật gây ra.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiến hành các nghiệp vụ điều tra trên không gian mạng; hỏi cung các bị can và ghi lời khai bà Nguyễn Phương Hằng, người được ông Huỳnh Uy Dũng uỷ quyền. Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM có kết luận điều tra bổ sung.

Về yêu cầu làm rõ các tài khoản Facebook, Youtube có phát ngôn sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm đối với bà Phương Hằng thì, Cơ quan điều tra cho rằng, chưa xác định được thông tin chủ đăng ký, quản lý và sử dụng các tài khoản mạng xã hội đó. Cơ quan CSĐT đã ra quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan để tiếp tục xác minh về các hành vi này.

Về có hay không đồng phạm, giúp sức cho bà Hàn Ni, ông Trần Văn Sỹ.

Bà Hàn Ni khai báo, không có ai giúp sức. Và quá trình điều tra, bà Hàn Ni không thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật.

Ông Trần Văn Sỹ cũng có khai báo, không ai giúp sức. Cơ quan điều tra lấy lời khai nhân viên của ông Sỹ thì người này khai báo, có hướng dẫn ông Sỹ cách chỉnh sửa clip chứ không tham gia giúp sức trong các buổi ghi hình, đăng tải clip. Công an xác minh về con nuôi của ông Sỹ nhưng người này không có mặt ở địa phương.

Ông Trần Văn Sỹ cũng không thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật.

Về tình tiết vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng – ông Huỳnh Uy Dũng, Công ty CP Đại Nam và Quỹ Hằng Hữu yêu cầu bà Hàn Ni, ông Trần Văn Sỹ bồi thường thiệt hại 500 tỷ đồng từ những hành vi trên gây ra thì đến nay, đã rút và không yêu cầu bồi thường.

Như Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM kết luận, xuất phát từ mâu thuẫn trong các buổi livestream trên mạng xã hội của bà Nguyễn Phương Hằng, thì bà Đặng Thị Hàn Ni, ông Trần Văn Sỹ, đã lợi dụng tư cách luật sư, nhà báo thu thập thông tin, biên tập nội dung, ghi hình và lợi dụng môi trường không gian mạng để đăng, phát nhiều clip trái quy định pháp luật. Cơ quan điều tra cho rằng, các clip có thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng.

Những thông tin, phát ngôn đưa ra được làm rõ là có nội dung bịa đặt, sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng; xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty CP Đại Nam và Quỹ Hằng Hữu, đều do bà Hằng làm giám đốc.

Cơ quan điều tra nhấn mạnh, hành vi của bà Đặng Thị Hàn Ni và ông Trần Văn Sỹ là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến lĩnh vực trật tự quản lý hành chính, cần xử lý nghiêm khắc trước pháp luật nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.