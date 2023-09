Sáng 13/9, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh của một cậu bé được cho là nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội, kèm lời nhắn: "Con đang nằm một mình. Ai là người thân trong đám cháy thì tới với em. Sáng giờ không thấy ai tới với em. Em đang ở Bạch Mai, mong bố mẹ bình an bên con".

Hình ảnh cháu bé nằm một mình tại bệnh viện được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), cháu bé này là nạn nhân của vụ cháy được đưa vào bệnh viện đêm 12/9 và đã có người nhà tới nhận.

Cháu bé 6 tuổi là con trai anh L.T.K (38 tuổi, trú tại tầng 6 của chung cư). Đến trưa 13/9, sức khỏe của bé đã ổn định, không còn hoảng loạn như thời điểm đưa vào cấp cứu. Bé vẫn tiếp tục được theo dõi sức khỏe.

Chăm con tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai, anh K. cho biết gia đình anh mua căn chung cư này từ năm 2015. Khi xảy ra cháy, nhà chỉ có vợ và con trai, anh đang đi công tác tại Điện Biên. Đến 5h sáng, anh K. nhận được tin tức hỏa hoạn nên đã tức tốc bay về Hà Nội.

Vợ anh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đống Đa, hiện sức khỏe ổn định. Anh lập tức tới Bệnh viện Bạch Mai tìm con trai, khi gặp bé B. hoảng loạn, khóc, lo sợ. Con bị ảnh hưởng tâm lý rất nhiều.

Sáng nay, cậu bé đã được bố đến chăm sóc. Ảnh: Phương Thúy

Tại Trung tâm Nhi khoa, các bác sĩ đang điều trị cho 7 trẻ là nạn nhân vụ cháy. Trong đó có hai anh em là bé G.H (9 tuổi, trú tại tầng 7 của tòa chung cư) và em gái 6 tuổi. Hai bé sức khỏe ổn định có thể ăn hết suất cơm.

Theo bé G.H, khi xảy ra cháy gia đình con ở tầng 7, cả nhà bình tĩnh ở trong phòng chờ cứu hộ. Ông ngoại của bé cho biết, gia đình may mắn ở tầng 7, nếu ở tầng 3, 4 khói từ tầng để xe bốc lên sẽ bị rất nặng. Hiện các nạn nhân trong gia đình của bé đều ổn định. Cậu bé liên tục đòi về nhà để đi học.

PGS.TS Nguyễn Văn Chi, nguyên Giám đốc Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết về mặt chuyên môn đây là cấp cứu thảm họa. Đến nay, các chuyên gia đang tập trung kinh nghiệm, trí tuệ, giám sát thường xuyên tình trạng của các bệnh nhân.

Các bệnh nhân vào cấp cứu thường bị ngộ độc do hít vào lượng khói lớn, chủ yếu là CO. Các bác sĩ vẫn đang giải quyết vấn đề về ngộ độc. Bác sĩ Chi nhận định bệnh nhân có thể xuất hiện thêm các tổn thương trong các ngày tiếp theo. Do đó, các bác sĩ đang tập trung để kiểm soát tình trạng sức khỏe bệnh nhân.

