Vụ cháy chung cư ở Hà Nội, do người đàn ông giận bạn gái đốt tủ quần áo

Liên quan đến vụ cháy tại chung cư NOCT (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đêm 25/9, Công an quận Nam Từ Liêm thông tin, bước đầu xác định nguyên nhân gây cháy là do Nguyễn Đình Hoàn Vũ (SN 1983, trú tại Biên Hòa, Đồng Nai), đốt tủ quần áo. Lực lượng chức năng xác định, nghi can đang sinh sống trong căn hộ cùng chủ nhà là chị N.T.L. (SN 1981).

Tại cơ quan công an, Vũ khai cách đây một thời gian có quen biết với chị L., sau đó hai người có tình cảm với nhau.

Tháng 4/2022, Vũ từ Đồng Nai ra Hà Nội sống với chị L. tại căn hộ này. Giữa 2 người sau đó nảy sinh mâu thuẫn.

Tối 25/9, chị L. đi chơi, Vũ gọi điện thoại nhưng chị này nói không về. Người đàn ông sau đó đốt tủ quần áo và quay clip gửi cho bạn gái với hy vọng chị L. sẽ lo lắng và về nhà.

Ngọn lửa đã bùng lên quá nhanh lan ra cả phòng ngủ.

Tòa chung cư nơi xảy ra vụ cháy

Các vật dụng bên trong phòng ngủ của căn hộ bị thiêu rụi (Ảnh: Công an cung cấp)

Trung tâm thông tin chỉ huy 114 (Công an TP Hà Nội) đã phải điều 8 xe chuyên dụng của Công an các quận Nam Từ Liêm, Tây Hồ và Đội Chữa cháy&CNCH Khu vực 2 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội) đến hiện trường dập lửa.

Lực lượng Cảnh sát PCCC đã hướng dẫn người dân từ các tầng di chuyển thoát nạn an toàn. Đồng thời phối hợp cùng bảo vệ của tòa nhà triển khai dập tắt đám cháy.

Đến 23h25, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Theo thống kê, đám cháy không có thiệt hại về người.

Người dân sinh sống tại chung cư bỏ chạy xuống tầng 1 của tòa nhà

Trước đó, vào tối 21/8, cũng tại chung cư này xảy ra vụ cháy hộp công tơ điện ở tầng 7.

Lực lượng Cảnh sát PCCC đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 1 xe cứu hộ cứu nạn của Công an quận Nam Từ Liêm và quận Bắc Từ Liêm đến hiện trường dập lửa.

Cảnh sát PCCC phối hợp với Ban quản lý tòa nhà triển khai chữa cháy, đồng thời hỗ trợ người dân thoát nạn. Lực lượng chữa cháy cứu được 7 người và hướng dẫn 8 người tự thoát nạn.