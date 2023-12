Đây là những sai phạm được Viện KSND tỉnh Bình Dương nêu ra trong cáo trạng truy tố vụ án cháy cơ sở kinh doanh karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) làm 32 người tử vong, xảy ra vào đầu tháng 9/2022.

Hiện trường vụ cháy cơ sở karaoke An Phú - Ảnh: C.H

Theo cáo trạng, vụ cháy quán karaoke An Phú xảy ra vào ngày 6/9/2022 làm 32 người tử vong. Nguyên nhân được xác định do chập mạch điện nằm trên la phông, thuộc khu vực hành lang tầng 2 của cơ sở này. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn xác định còn nhiều vi phạm là nguyên nhân dẫn đến vụ cháy này.

Cụ thể, vào đầu năm 2016, cha của ông Lê Anh Xuân (chủ quán karaoke An Phú) được UBND thị xã Thuận An (nay là UBND TP Thuận An) cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ 1 trệt 3 lầu với tổng diện tích 1.836m2. Sau đó, hai cha con ông Xuân thuê xây dựng công trình này thành cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke An Phú, nằm trên mặt tiền đường Bùi Thị Xuân, phường An Phú, TP Thuận An.

Đáng nói, trong quá trình xây dựng và đi vào hoạt động, chủ cơ sở đã tự ý thay đổi một số thiết kế so với hồ sơ cấp phép ban đầu. Kết quả trưng cầu giám định của Sở Xây dựng Bình Dương cho thấy, công trình sử dụng không đúng công năng như lắp đặt biển quảng cáo che kín hết mặt tiền của quán, xây tường bít kín hết cửa sổ của toàn nhà.

Theo cáo trạng, UBND TP Thuận An cấp giấy phép xây dựng chưa phù hợp. Chủ tịch UBND phường An Phú và Chủ tịch UBND TP Thuận An đã thiếu trách nhiệm trong việc phát hiện, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực xây dựng cơ sở An Phú.

Các cửa sổ của cơ sở karaoke An Phú bị xây bít kín khiến việc dập lửa gặp khó khăn - Ảnh: C.H

Ngoài vi phạm của chủ cơ sở, 4 cán bộ công an phụ trách lĩnh vực PCCC&CNCH thuộc Công an TP Thuận An và Công an tỉnh Bình Dương cũng được xác định có hành vi vi phạm trong công tác.

Theo đó, vào năm 2017 sau khi hoàn thành công trình, ông Lê Anh Xuân đã gửi hồ sơ xin thẩm duyệt thiết kế PCCC tại cơ sở karaoke An Phú đến Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Bình Dương (nay là Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH thuộc Công an tỉnh Bình Dương – PC07). Quá trình thẩm duyệt, Vũ Trường Sơn (SN 1987, cựu cán bộ công an được phân công thẩm duyệt) biết hồ sơ này không hợp lệ nhưng vẫn báo cáo đủ điều kiện theo quy định, dẫn tới việc lãnh đạo Cảnh sát PCCC Bình Dương đã ký giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế cho cơ sở này.

Đáng chú ý, trong giai đoạn nghiệm thu, ông Phạm Quốc Hùng (SN 1980, cựu cán bộ công an) được phân công nghiệm thu kiểm tra công trình này nhưng Hùng không thực hiện kiểm tra theo quy định, lập biên bản khống để hợp thức hóa hồ sơ xác nhận nghiệm thu hệ thống PCCC tại cơ sở karaoke An Phú. Từ việc nghiệm thu khống này, cơ sở karaoke An Phú được hợp thức hóa hồ sơ và đi vào hoạt động từ ngày 31/7/2017.

Trong cáo trạng cũng đề cập đến sai phạm của 2 cựu cán bộ công an công tác tại Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Thuận An là ông Nguyễn Duy Linh (đội trưởng) và Nguyễn Văn Võ (cán bộ phụ trách địa bàn).

Hai cựu cán bộ này được xác định không thực hiện công tác hướng dẫn, kiểm tra đối với cơ sở karaoke An Phú không phát hiện các vi phạm của chủ cơ sở trong công tác PCCC để yêu cầu khắc phục, vi phạm về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”

Tuy nhiên, trong quá trình Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang thụ lý điều tra thì ông Nguyễn Duy Linh qua đời do bệnh lý, do đó cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can.

Đối với ông Nguyễn Văn Võ, dù không thực hiện việc hướng dẫn, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở karaoke An Phú theo quy định nhưng sau khi vụ cháy xảy ra, Võ lại soạn thảo khống 3 biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vào các ngày 27/4/2021; 20/12/2021 và 27/4/2022. Sau khi lập khống biên bản, Võ đưa cho người quản lý quán karaoke An Phú ký để hợp thức hóa việc kiểm tra vào các năm 2021 và 2022.