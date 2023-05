Liên quan đến vụ học sinh cấp 3 bị đâm tử vong trên đường đi học về ở Nam Định, trao đổi với VietNamNet, ông Bùi Văn Đạt, Hiệu trưởng Trường THPT An Phúc (huyện Hải Hậu) thông tin, trường đã báo cáo sự việc với UBND huyện Hải Hậu, Sở GD-ĐT tỉnh Nam Định.

Chiều ngày 9/5, Cơ quan Công an tỉnh Nam Định cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Phú C. (SN 2005, học sinh lớp 12C6, Trường THPT An Phúc). Đồng thời, đơn vị này đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Cơ quan này cũng đã triệu tập các đối tượng có liên quan để củng cố hồ sơ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội. Theo đó, do nghi ngờ Đỗ Hoàng Anh Ph. (SN 2006, học sinh lớp 11B5 Trường THPT An Phúc) nói xấu mình trên Facebook nên sáng 8/5, tại Trường THPT An Phúc, Nguyễn Phú C. đã tát Đỗ Hoàng Anh Ph.

Đến khoảng 17h cùng ngày, Nguyễn Mạnh T. (sinh năm 2006, trú tại xã Hải Giang, huyện Hải Hậu) điều khiển xe đạp điện chở Nguyễn Phú C. về nhà.

Khi đi đến xóm 4, xã Hải Phong, huyện Hải Hậu, C. bị Đỗ Hoàng Anh Ph. cùng Trần Văn S. (SN 2006), Vũ Hải Đ., Trần Công H. (SN 2006) và Hoàng Văn H. (SN 2005) đều là học sinh trường THPT An Phúc chặn lại. Các học sinh trên đã dùng tuýp sắt đánh C.

C. lấy 1 thanh kim loại tự chế dài khoảng 13cm đầu được mài nhọn (chuẩn bị từ trước để trong balô) đâm nhiều lần về phía nhóm của Ph.

Hậu quả Đỗ Hoàng Anh Ph. bị đâm 3 phát vào vùng ngực, tử vong trên đường đi cấp cứu; Trần Công H. bị đâm 1 phát vào vùng bụng, bị thương đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định.

Trao đổi thêm với VietNamNet, ông Bùi Văn Đạt, Hiệu trưởng Trường THPT An Phúc thông tin, trường đã báo cáo sự việc với UBND huyện Hải Hậu, Sở GD-ĐT tỉnh Nam Định. Qua đánh giá của giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên bộ môn, em Đỗ Hoàng Anh Ph. trong thời gian học tập và rèn luyện ở trường là một học sinh ngoan, chấp hành tốt nội quy của trường và không có biểu hiện bất thường.

