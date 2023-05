Trao đổi với VietNamNet, ông Bùi Văn Đạt, Hiệu trưởng Trường THPT An Phúc (huyện Hải Hậu, Nam Định), thông tin học sinh tử vong là Đ.H.A.P. (sinh năm 2006, học lớp 11B6 Trường THPT An Phúc).

Cụ thể, chiều ngày 8/5, sau khi kết thúc giờ học vào khoảng 16h55, học sinh Đ.H.A.P đã ngồi nhờ xe em T.V.S (cùng lớp) về đến ngã 3 xã Hải Phong (đường rẽ sang xã Hải An) thì chuyển sang đi nhờ xe một thanh niên khác (cơ quan Công an đang điều tra về danh tính) đi về hướng xã Hải An.

Khi về đến đoạn giáp giữa xã Hải Phong và xã Hải An, học sinh Đ.H.A.P bị đâm. Sau khi bị tấn công, em được người dân đưa đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã Hải Phong.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, hiệu trưởng cùng các giáo viên nhà trường đã ra trạm y tế xã Hải Phong phối hợp với các bác sĩ, công an xã Hải Phong cấp cứu, giải quyết vụ việc. Sau đó, nhà trường cùng gia đình đưa học sinh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, khoảng 18h25 cùng ngày, em Đ.H.A.P đã không qua khỏi.

Ông Đạt cho hay, qua đánh giá của giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên bộ môn của nhà trường, em Đ.H.A.P trong thời gian học tập và rèn luyện ở trường là một học sinh ngoan, chấp hành tốt nội quy của trường và không có biểu hiện bất thường.

Đại diện công an huyện Hải Hậu cho biết, người đâm được xác định là một nam sinh lớp 12. Vụ án đang được phòng hình sự Công an tỉnh Nam Định tiếp tục điều tra làm rõ.