Sự nổi tiếng của những chú mèo trên mạng xã hội đã giúp quyên góp hàng nghìn USD để mua thiết bị và vũ khí cho binh sĩ Ukaine, kể từ khi xung đột Nga – Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022.

Binh sĩ Oleksandr Liashuk ở vùng Odessa, miền nam Ukraine, cho biết anh và chú mèo Shayba của mình đã thu được khoảng 80.000 USD từ các chiến dịch gây quỹ trên mạng xã hội. Anh Liashuk nhấn mạnh, thành công gây quỹ là nhờ sự nổi tiếng của Shayba.

Chú mèo Shayba và chủ nhân. Ảnh: Oleksandr Liashuk

“Người hâm mộ của Shayba ở khắp mọi nơi từ Chile đến Nhật Bản. Những câu chuyện của Shayba đã chạm đến trái tim của mọi người trên khắp thế giới, và khiến họ quyết định đóng góp viện trợ cho Ukraine”, anh Liashuk chia sẻ với tờ Business Insider.

Theo nam binh sĩ, nỗ lực gây quỹ của Shayba đã giúp mua 8 phương tiện quân sự cho đơn vị của chủ nhân, 1 khẩu súng chống máy bay không người lái (UAV), và 1 camera chụp ảnh nhiệt. Thậm chí, chính quyền Ukraine còn trao cho Shayba giải thưởng tình nguyện vì sự giúp đỡ.

Một chú mèo khác cũng rất nổi tiếng ở Ukraine là Stepan khi có tới 1,4 triệu người theo dõi trên tài khoản Instagram.

Cô Anna, chủ nhân của Stepan, cho biết chú mèo từng bị thương trong vụ nổ do Nga pháo kích vào Kharkiv. Tuy nhiên, Stepan vẫn đang giúp gây quỹ. Chú mèo còn có một cửa hàng trực tuyến mang tên "Love You Stepan" để bán túi xách, khăn tắm, áo hoodie, cốc, và gối in hình chính mình.

Mèo Stepan. Ảnh: Anna

Cô Anna từ chối tiết lộ doanh thu của cửa hàng, nhưng cho biết Stepan đóng vai trò quan trọng trong các chiến dịch gây quỹ cho quân đội Ukraine.

Vào năm 2023, Stepan và nữ chủ nhân đã ủng hộ chương trình từ thiện của bảo tàng TheWarFragments nhằm quyên góp gần 800.000 USD cho Lữ đoàn tấn công số 3 của Ukraine. Họ đã cũng quyên góp được 665.000 USD để giúp Lữ đoàn 13 thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine mua hệ thống tác chiến điện tử, và thiết bị trinh sát để đối phó với quân đội Nga.

“Đây không chỉ là trang bị thêm thiết bị, mà còn là cơ hội để cứu sống các binh sĩ, và nâng cao năng lực chiến đấu ở tiền tuyến”, cô Anna nói.

Hồi năm 2022, Stepan trở thành đại sứ của "Gìn giữ Văn hóa Ukraine", một dự án nhằm khôi phục các hiện vật văn hóa Ukraine bị hư hại trong cuộc xung đột với Nga.

Theo cô Anna và anh Liashuk, họ mong những chú mèo có thể giúp các binh sĩ Ukraine có thêm hy vọng nhận được vũ khí cần thiết để tiếp tục chiến đấu. “Trong thời điểm khó khăn như hiện tại, Stepan trở thành biểu tượng của sự đoàn kết và kiên cường, cho thấy ngay cả một chú mèo nhỏ cũng có thể biến những giấc mơ lớn thành hiện thực”, cô Anna chia sẻ.

Ukraine hiện đối mặt với kho đạn dược đang dần cạn kiệt, buộc quân đội nước này phải thu hẹp hoạt động tấn công. Trong khi đó, Quốc hội Mỹ vẫn chưa thông qua khoản viện trợ thêm trị giá 60 tỷ USD cho Ukraine như đề xuất của Tổng thống Joe Biden.