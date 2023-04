XEM CLIP:

Thông tin từ Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cho biết, vụ tai nạn liên hoàn giữa ô tô con và 17 xe máy xảy ra tại ngã tư Võ Chí Công - Xuân La (Xuân La, Tây Hồ) vào hồi 16h07 ngày 5/4.

Cụ thể, thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô mang BKS 29A-083.12 lưu thông theo hướng từ cầu Nhật Tân - Cầu Giấy. Đến ngã tư, ô tô bất ngờ tăng tốc lao vào loạt xe máy.

Hình ảnh vẽ hiện trường vụ tai nạn rộng tới cả trăm m2, xe máy văng khắp nơi

Lực lượng công an làm nhiệm vụ đo đạc hiện trường trong phạm vi rất rộng

Sau cú đâm liên hoàn, ô tô nằm đè lên xe máy ngay tại nút giao Võ Chí Công- Xuân La

Cơ quan công an cho biết, tài xế điều khiển ô tô là ông H.N.V. (SN 1960, trú tại Long Biên, Hà Nội). Khi xảy ra tai nạn, ông V. đón vợ đi khám bệnh trở về nhà.

Ngay khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), Công an phường Xuân La và Công an quận Tây Hồ đã có mặt tại hiện trường để cứu giúp các nạn nhân bị nạn. Hậu quả của vụ tai nạn khiến 17 xe máy bị hư hỏng và 17 người bị thương. Qua kiểm tra nhanh, tài xế V. không vi phạm nồng độ cồn và ma túy.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy hàng chục xe máy và người nằm la liệt trên mặt đường, các mảnh vỡ của xe máy văng ra khắp nơi.

Vụ tai nạn đã khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng

Hàng loạt xe máy bị hư hỏng sau cứ đâm liên hoàn

Xe máy của người bị nạn được lực lượng chức năng giải tỏa khỏi hiện trường, hạn chế ùn tắc

Theo một nhân chứng, thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô lao sang ngã tư với vận tốc lớn, sau đó đâm vào nhiều người.

"Tôi chưa bao giờ chứng kiến vụ tai nạn nào đâm vào nhiều người như vậy, lúc đó tôi đã rất hoảng hốt", nhân chứng kể.

Đến 19h cùng ngày, lực lượng công an vẫn đang tích cực hoàn thiện hồ sơ của vụ tai nạn và điều tra nguyên nhân vụ việc.