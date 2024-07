Nguồn thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An cho biết, bị can Lê Thu Vân (67 tuổi, ngụ TP Cần Thơ, tạm trú ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An) vừa mất tại nơi gọi là “Tịnh thất Bồng Lai” hay “Thiền am bên bờ vũ trụ” ở ấp Lập Thành.

Bà Lê Thu Vân bị khởi tố vào ngày 10/5/2022 về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Tuy nhiên, bị can này được giải quyết cho tại ngoại cho đến nay vì tình trạng sức khoẻ, bệnh hiểm nghèo.

Bà Lê Thu Vân tại thời điểm nhờ luật sư đưa ra đầu thú vào tháng 7/2022. Ảnh: T.L

Cơ quan An ninh điều tra đang tiến hành các thủ tục đình chỉ điều tra đối với bị can Lê Thu Vân.

Theo đó, trong vụ án xảy ra tại “Tịnh thất Bồng Lai”, bà Lê Thu Vân bị khởi tố vào giai đoạn tháng 5/2022 cùng 6 người khác. Khi đó, Cơ quan An ninh điều tra không thi hành lệnh bắt tạm giam được vì bà Vân không có mặt ở địa phương; nên tách riêng vụ án đối với bị can Lê Thu Vân.

Hơn 2 tháng sau, bà Vân liên hệ với luật sư để ra đầu thú tại TPHCM và được Công an tỉnh Long An tiếp nhận. Khi đó bà Vân trong tình trạng sức khoẻ yếu vì bệnh hiểm nghèo nên Cơ quan An ninh điều tra giải quyết cho tại ngoại. Luật sư của bà Lê Thu Vân cũng trình bày hồ sơ bệnh án của bà Vân để đề nghị xem xét đình chỉ bị can đối với bà nhưng cơ quan điều tra chưa đồng ý.

Liên quan đến vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai", TAND huyện Đức Hoà đã tuyên phạt ông Lê Tùng Vân 5 năm tù. Các bị cáo còn lại bị 3 - 4 năm tù.

Bị án Lê Tùng Vân vì tuổi cao sức yếu, nên được hoãn thi hành án cho đến nay.

Giữa tháng 4/2024 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An đã khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại đối với ông Lê Tùng Vân (92 tuổi), về tội “Loạn luân”.

Đầu tháng 7 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố bị can đối với Lê Thanh Nhất Nguyên (33 tuổi) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện Công an tỉnh Long An đang tiếp tục mở rộng điều tra các vụ án “Loạn luân” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.