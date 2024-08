Liên quan tới vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới do Trương Mỹ Lan cùng 33 bị can khác thực hiện, TAND TPHCM tiếp tục thông báo đến các nhà đầu tư mua trái phiếu của các công ty: Cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông; Cổ phần đầu tư Sunny Word; Cổ phần đầu tư Quang Thuận và Cổ phần dịch vụ và thương mại TPHCM (Setra).

Theo đó, những bị hại chưa có tên trong danh sách sở hữu trái phiếu kèm theo kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an; chưa gửi đơn đến TAND TPHCM thì tiếp tục gửi đơn để được xem xét theo quy định. Thời gian nhận đơn đến hết ngày 30/8/2024.

Sau ngày này, TAND TPHCM không nhận đơn yêu cầu bồi thường của các trường hợp sở hữu trái phiếu của 4 công ty trên. Quyền lợi của các cá nhân sẽ được giải quyết bằng vụ án dân sự nếu các bên có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo truy tố của VKS, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống, có tổng giá trị hơn 30.869 tỷ đồng, không có tài sản đảm bảo. Đến nay, các gói trái phiếu này còn dư nợ hơn 30.081 tỷ đồng của hơn 35.000 nhà đầu tư, không có khả năng thanh toán.

Để che giấu nguồn tiền có được từ việc phát hành trái phiếu và 415.000 tỷ đồng có được từ hành vi “Tham ô tài sản” từ nguồn tiền của Ngân hàng SCB, bà Lan đã chỉ đạo các thuộc cấp phối hợp, lên phương án rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng, sử dụng cho các mục đích khác nhau.

Đối với hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, theo cáo buộc, từ năm 2012-2022, mỗi khi cần sử dụng tiền chuyển đi nước ngoài để trả nợ và nhận tiền vay từ nước ngoài về, bà Trương Mỹ Lan giao cho Trịnh Quang Công (Tổng giám đốc Công ty SPG) phối hợp cùng Nguyễn Phương Anh (Phó Tổng giám đốc Công ty SPG), Chiu Bing Keung Kenneth (luật sư được giao quản lý các công ty nước ngoài) lập các hợp đồng “khống” mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài (đều là các công ty “ma”).

Thông qua các hợp đồng “khống” này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống Ngân hàng SCB.

Tổng số tiền bà Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép qua biên giới là hơn 4,5 tỷ USD, tương đương 106.000 tỷ đồng.