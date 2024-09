Mái ấm Hoa Hồng do bà Giáp Thị Sông Hương, 50 tuổi, quê Bắc Giang, là người đại diện theo pháp luật và trực tiếp quản lý. Cơ sở này có 12 nhân viên bảo mẫu và 2 nhân viên lái xe. Các bảo mẫu tại đây chăm sóc 86 trẻ mồ côi sơ sinh đến vài tuổi (vượt quá số lượng cho phép 47 trẻ). Bước đầu, cơ quan điều tra xác định 5 bảo mẫu có hành vi hành hạ trẻ em. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát chỉ làm việc được với 2 bảo mẫu. Công an TPHCM đã phối hợp với công an các tỉnh đưa 3 bảo mẫu còn lại về trụ sở làm việc.