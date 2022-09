Ngày 8/9, Sina đưa tin, văn phòng đại diện của Cổ Lực Na Trát cho biết cô đã chia tay Từ Khai Sính. Công ty khẳng định, tin đồn nữ diễn viên Trạch Thiên Ký chưa chia tay Từ Khai Sính là sai sự thật. Những người cố tình tung tin đồn ác ý phải dừng lại, nếu không họ sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Cổ Lực Na Trát lên tiếng đã chia tay Từ Khai Sính.

Hiện nay, công ty đã thu thập được đầy đủ bằng chứng để giao cho luật sư, thực hiện các thủ tục pháp lý đối với những trường hợp cố tình xúc phạm danh dự, nhân phẩm nữ diễn viên. Đây là tuyên bố chính thức từ phía công ty, khẳng định chuyện tình giữa cô và Từ Khai Sính đã kết thúc.

Trước đó, Từ Khai Sính đã vướng vào bê bối tình ái “bắt cá hai tay”, nhiều bộ phim, nhãn hàng đã tuyên bố hủy hợp đồng với nam diễn viên. Vướng vào bê bối tình ái, vai nam chính của Từ Khai Sính trong bộ phim Take It, Till You Make It đã có sự thay đổi, do Hàn Đông Quân đảm nhiệm. Theo QQ, đoàn phim Take It, Till You Make It sẽ chịu tổn thất lớn sau ồn ào tình ái của Từ Khai Sính.

Bê bối tình cảm của Từ Khai Sính với Trương Thiên Ái và Cổ Lực Na Trát.

Ngoài Take It, Till You Make It, còn 4 bộ phim có vai diễn của Từ Khai Sính sẽ lên sóng trong năm tới như Vua bầu trời, Quyến luyến hồng trần, Hoa Khê ký, Soi sáng em. Theo hợp đồng, các diễn viên trong quá trình quay phim và khi phim chưa lên sóng nếu vướng scandal sẽ phải bồi thường thiệt hại.

Theo ước tính, tổng số tiền Từ Khai Sính sẽ phải bồi thường thiệt hại cho các bộ phim và nhãn hàng quảng cáo sau vụ bê bối lên đến 60 triệu NDT (203 tỷ đồng).

Ngôi sao Hoa ngữ Cổ Lực Na Trát sinh năm 1992, cô là diễn viên trong một số bộ phim: Đại Đường minh nguyệt, Thập nhị đàm, Chân Tam Quốc vô song,... Năm 2017, nữ diễn viên để lại ấn tượng với khán giả trong bộ phim truyền hình Trạch thiên ký.

Từ Khai Sính sinh năm 1990, anh là diễn viên của một số bộ phim: Tại sao boss muốn cưới tôi, A Female Student, Hộ Châu phu nhân, Cảnh sát vinh dự, Quốc tử giám có một nữ đệ tử, I'm a Pet At Dali Temple,...

Thắm Nguyễn