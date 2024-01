Xem video:

Vụ tai nạn xảy ra trên con đường nhỏ ở vùng núi Adirondack (Phía đông bắc New York, Mỹ). Đoạn video do Bộ Giao thông Vận tải Tiểu bang New York đăng tải để nhắc nhở người lái xe về sự nguy hiểm trên đường trong điều kiện tuyết rơi dày đặc.

Theo đoạn video, chiếc Subaru WRX đã cố tình vượt ẩu qua xe tải cỡ lớn, lấn hẳn sang làn đường ngược chiều. Tuy nhiên, trong lúc chiếc Subaru đang tăng ga vượt lên thì một chiếc xe đầu kéo khác đang di chuyển đúng chiều ở làn đường ngược lại xuất hiện.

Tài xế Subaru đã cố gắng đánh lái để trở lại làn đường của mình, tránh đâm trực diện vào xe đầu kéo, nhưng đường quá trơn do tuyết phủ dày đặc, chiếc Subaru đã bị trượt ngang khiến phần đuôi xe va mạnh vào đầu xe đầu kéo đang lao đến. Hậu quả, là chiếc Subaru WRX bị xé làm đôi.

Rất may, phép màu đã xảy ra khi không ai bị thương nặng trong vụ tai nạn này. Nhiều bình luận phê phán tài xế xe Subaru đã quá liều lĩnh khi cố tình vượt ẩu, lấn làn dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Nguyên tắc vượt xe an toàn cho các tài xế là trước khi muốn vượt xe phía trước phải quan sát xem vạch kẻ đường có cho phép vượt hay không, phía trước có xe ngược chiều và sau có xe đang định vượt mình hay không. Nếu các điều kiện đưa ra cho phép tiến hành vượt, tài xế cần bật đèn xi-nhan và dần chuyển hướng sang bên trái, nhanh chóng tăng tốc để vượt qua xe phía trước và chuyển về lại làn đường của mình khi đủ khoảng cách an toàn với xe phía sau.

Theo Carscoops

