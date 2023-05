Trong tháng 4/2023, doanh số bán xe của Wuling Hongguang Mini EV ở mức 17.080 xe, thấp hơn 26,7% so với tháng trước đó và thấp hơn 31,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tình trạng lao dốc của Wuling Hongguang Mini EV đã bắt đầu từ tháng 3 năm nay.

Trước tình hình này, hãng xe Wuling đã bắt tay thực hiện giảm giá, tăng ưu đãi cho mẫu xe điện cỡ nhỏ này. Cụ thể, hãng tung ra chính sách cho thuê pin tại Trung Quốc, qua đó giúp giá bán của Wuling Hongguang Mini EV giảm từ 32.800 NDT (108 triệu đồng) xuống còn 19.800 NDT (65,6 triệu đồng).

Ngoài ra, phiên bản đặc biệt Gameboy Edition của Wuling Hongguang Mini EV cũng được giảm giá tới 13.000 NDT (43 triệu đồng) xuống chỉ còn 28.800 NDT (95 triệu đồng).

Từ mẫu xe bán chạy, Wuling Hongguang Mini EV buộc phải giảm giá để hút khác (Ảnh: Sohu)

Ngoài chính sách thuê pin và giảm giá tiền mặt, người mua Wuling Hongguang Mini EV tại Trung Quốc còn được nhận quà tặng và trợ cấp cao nhất lên tới 10.000 NDT (tương đương 33 triệu đồng).

Câu hỏi đặt ra là: Từng vượt mặt cả Tesla Model 3 để trở thành mẫu xe điện bán chạy nhất thế giới trong nửa đầu năm 2021, điều gì đã khiến Wuling Hongguang Mini EV “ngã ngựa” và buộc phải dùng “chiêu trò” để níu chân khách hàng nội địa?

Nhiều “tân binh” lộ diện trong phân khúc xe điện mini

Đầu tiên phải kể đến sự xuất hiện của hàng loạt mẫu xe điện mini cỡ nhỏ khác tại thị trường Trung Quốc. Thời gian vừa qua, người tiêu dùng Trung Quốc ngày càng có nhiều lựa chọn hơn về xe điện cỡ nhỏ, chẳng hạn như Panda MINI, Changan Lumin, Leap T03, Chery Ant, Baojun KiWi EV, Chery QQ Ice Cream,…

Tình thế “trăm hoa đua nở” trên thị trường xe điện cỡ nhỏ ở Trung Quốc khiến Wuling Hongguang Mini EV không còn giữ được ưu thế “độc tôn”. Chưa kể, những mẫu xe điện mini mới ngày càng đa dạng hơn về mẫu mã, thiết kế và có nhiều điểm cải tiến trong cả động cơ lẫn trang bị khiến Wuling Hongguang Mini EV phần nào “đuối sức”.

Wuling Hongguang Mini EV yếu thế trong cuộc đua xe điện ngày càng khốc liệt (Ảnh: Carscoops)

Đặc biệt là phạm vi hành trình cũng là bất lợi của Wuling Hongguang Mini EV khi cạnh tranh với các đối thủ. Vốn đã có phạm vi hoạt động khá khiêm tốn, Wuling Hongguang Mini EV còn bị hao pin do yếu tố thời tiết và thời gian sử dụng lâu. Vì thế, nhiều người chọn bỏ ra một số tiền tương đương để mua một chiếc xe điện mini thông minh và hiện đại hơn.

Cạnh tranh đến từ phân khúc khác

Tại Trung Quốc, Wuling Hongguang Mini EV được xếp trong phân khúc xe chạy điện hạng A00. Trong khi đó, các mẫu xe điện như BYD Dolphin hay Euler Haomao nằm ở phân khúc A0. Mặc dù ở phân khúc lớn hơn với nhiều ưu điểm về cấu hình, trang bị, không gian nội thất nhưng các mẫu xe hạng A0 như BYD Dolphin chỉ có giá khoảng 100.000 NDT (tương đương 331 triệu đồng).

“Chưa kể, những mẫu xe điện này còn thường xuyên được giảm giá, ưu đãi khiến mức giá thực của chúng vô cùng cạnh tranh với các mẫu xe điện hạng A00”, một nhân viên tại showroom ô tô ở Thượng Hải tiết lộ.

BYD đang làm thay đổi nhu cầu mua xe điện của người tiêu dùng Trung Quốc (Ảnh: BYD)

Chính vì thế, nhiều khách hàng Trung Quốc đã quyết định mở hầu bao để tậu những chiếc xe điện hiện đại và chất lượng hơn thay vì xe điện cỡ nhỏ như Wuling Hongguang Mini EV. Theo thống kê, trong 3 tháng đầu năm 2023, doanh số của các mẫu xe điện hạng A00 (trong đó có Wuling Hongguang Mini EV) giảm mạnh trong khi doanh số của các mẫu xe điện hạng A0 lại trên đà tăng cao, chiếm tới 30% thị phần xe điện Trung Quốc.

Doanh số bán xe hàng tháng của các dòng xe điện hạng B và C cũng tăng nhẹ. Có thể thấy xu hướng mua xe điện của nhiều khách hàng Trung Quốc đã có những biến đổi nhất định trong thời gian gần đây.

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của BYD đã giúp xe điện tầm trung lọt vào mắt xanh của người tiêu dùng và trở thành "nhà vô địch" về doanh số bán xe điện trong năm 2022. Thị trường xe điện Trung Quốc giờ đây không còn tập trung ở phân khúc cao và thấp mà đang tiến gần hơn đến mức giá phổ thông - nơi các dòng xe điện của BYD đang "thống lĩnh".

Thay đổi trong chính sách

Một trong những yếu tố giúp Wuling Hongguang Mini EV có thể bán chạy trong năm 2020 và năm 2021 là chính sách lúc bấy giờ. Đầu tiên, với tư cách là một mẫu xe điện tốc độ thấp, Wuling Hongguang Mini EV được hưởng nhiều chính sách ưu đãi như trợ cấp của chính phủ cho các loại xe năng lượng mới hay miễn thuế mua hàng.

Bên cạnh đó, Wuling Hongguang Mini EV ra mắt đúng vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát. Nó đánh trúng vào nhu cầu đi lại của một bộ phận người tiêu dùng, nhất là khi các phương tiện giao thông công cộng bị hạn chế.

Wuling Hongguang Mini EV bị thất thế vì một số thay đổi trong chính sách (Ảnh: Wuling)

Thế nhưng đến năm 2023, những điều kiện thuận lợi đó đã thay đổi. Trước hết, chính sách trợ cấp của chính phủ Trung Quốc đối với các loại xe năng lượng mới đang ít dần và việc giám sát các dòng xe điện tốc độ thấp như Wuling Hongguang Mini EV ngày càng trở nên nghiêm ngặt hơn.

Tiếp đến là một số thành phố đã loại bỏ, cấm các loại xe điện có kích thước dưới 4,6m. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến doanh số của Wuling Hongguang Mini EV tại nơi đó.

Dịch bệnh được kiểm soát và nền kinh tế Trung Quốc phục hồi cũng khiến người tiêu dùng “ngó lơ” Wuling Hongguang Mini EV để tìm hiểu và tiếp cận các mẫu xe điện hiện đại và an toàn hơn.

Không đáp ứng được tiêu chuẩn an toàn

Sự an toàn của những chiếc xe điện mini luôn là vấn đề “nhức nhối”. Trong nhiều vụ va chạm, Wuling Hongguang Mini EV đã khiến người tiêu dùng dần mất lòng tin và không dám đánh cược sự an toàn của bản thân. Nhiều chiếc Wuling Hongguang Mini EV bị lật khi vào cua hay biến dạng nghiêm trọng dù chỉ va chạm nhẹ.

Wuling Hongguang Mini EV chưa đáp ứng được về mặt an toàn (Ảnh: Carnewschina)

Với thời đại xe điện bùng nổ, người tiêu dùng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến sự an toàn hơn. Suy cho cùng, tin xe điện cháy nổ hay vỡ nát khi va chạm đầy rẫy và chẳng ai muốn rước một sản phẩm nguy hiểm về nhà. Do đó, sự an toàn của một chiếc xe điện cũng trở thành yếu tố tiên quyết trước khi khách hàng xuống tiền.

Khi người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn hơn, Wuling Hongguang Mini EV dần mất đi những lợi thế và sức hấp dẫn ban đầu. Đồng thời, những thiếu sót trong thiết kế, cộng nghệ và độ an toàn của Wuling Hongguang Mini EV cũng dần lộ diện. Rõ ràng nếu Wuling Hongguang Mini EV không có chiến lược dài hơi hay cải thiện độ an toàn và tính năng thì chắc chắn nó sẽ sớm rơi vào dĩ vãng.

Minh Nhật (Tổng hợp)