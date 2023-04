Công an xã Thới Tam Thôn đang phối hợp cùng Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) xác minh, làm rõ vụ việc bé trai 1 tuổi nghi bị bạo hành.

Vụ việc do người dân địa phương và cô ruột của cháu bé trình báo công an.

Trên cơ thể cháu C có nhiều vết thương, tay phải bị gãy, nghi do bị bạo hành. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo thông tin ban đầu, sáng 12/4 cha mẹ của bé trai tên C (1 tuổi) chở con đến gửi cho người cô ruột tên T, ở đường Tam Đông 20, xã Thới Tam Thôn.

Chị T và người dân xung quanh phát hiện cháu C bị bỏng khá nặng trên vùng mặt. Vùng lưng của C có nhiều vết thương, tay phải bị gãy.

Nghi ngờ bé trai bị bạo hành, chị T cùng hàng xóm đã trình báo cơ quan công an.

Công an đã đưa cháu C đến bệnh viện để kiểm tra tình hình sức khoẻ và lấy lời khai của những người liên quan. Công an chưa liên lạc được với cha mẹ cháu bé.

Theo người dân, cha mẹ bé C còn khá trẻ, thuê phòng trọ ở đây sống cùng 2 con.