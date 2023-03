Căn nhà ba gian của gia đình chị Tuyên (mẹ của bé trai 17 tháng tử vong do bị 2 bảo mẫu bạo hành) nằm trong con ngõ nhỏ ở xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Lối vào nhà bé trai 17 tháng bị 2 bảo mẫu bạo hành dẫn tới tử vong.

Trò chuyện với PV, chị Tuyên nhìn xa xăm như muốn đè nén chuyện đau thương. Chị chia sẻ, do hiếm muộn, gia đình chị chạy chữa 6 năm mới có con trai lớn, năm nay 14 tuổi, đang học lớp 9. Mất hơn 10 năm nữa, chị mới có cháu Đ.

Hôm 26/2, chị đang làm ruộng thì nhận điện thoại của cô giáo thông báo cháu Đ. bị ngất. Chị vội vàng đi xe máy đến nhà trẻ của con.

"Khi tôi đến, con ngất nằm giữa nhà, người và môi trắng nhợt. Quần áo và tất ướt hết. Cô giáo nói vừa hắt nước để cho con tỉnh. Lúc đó, tôi bối rối quá, chỉ biết hét ầm lên rồi nhanh chóng đưa con đi cấp cứu", nói tới đây chị Tuyên rơm rớm nước mắt.

Người thân bé trai 17 tháng tuổi trao đổi với phóng viên về vụ việc.

Chị Tuyên kể tiếp: “Lúc đến trạm y tế xã Vạn Điểm, nhân viên y tế cho con trai tôi thở oxy. Sau đó, gia đình và nhân viên trạm y tế gọi taxi để chuyển con đến Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp cấp cứu. Trên đường đi cấp cứu, con nôn sạch cháo mà tôi cho con ăn buổi sáng".

Mẹ bé trai cho biết, do nhà ông bà ngoại ở gần nhà 2 bảo mẫu An, Lành và có chút quan hệ họ hàng nên chị quyết định gửi con cho họ. Gia đình luôn cố gắng dành những điều tốt nhất có thể cho con.

Chị Tuyên không ngờ 2 cô giáo lại bạo hành cháu Đ. dã man như vậy. “Lúc thấy con trai bị bầm tím, tôi hỏi thì cô nói con bị ngã. Tôi nghĩ đơn giản trẻ con chơi bị ngã là chuyện thường. Ai ngờ cô đánh con dã man như thế", mẹ bé trai phẫn nộ.

"Gia đình 2 cô có đến nói chuyện và muốn tìm cách giải quyết. Sự việc vừa xảy ra, gia đình tôi rất bối rối, chưa thể nghĩ được gì ở thời điểm này", chị Tuyên thông tin thêm.

Hai bảo mẫu bạo hành bé trai 17 tháng tuổi tử vong.

Trước đó, Công an huyện Thường Tín cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Lành (SN 1992) và Nguyễn Thị An (SN 1993), đều trú tại tiểu khu Phú Thịnh, thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, để điều tra về hành vi giết người.

Ngày 1/3, Công an huyện Thường Tín nhận tin báo cháu P.T.Đ (SN 2021, ở xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín) đi học mẫu giáo bị ngã, chấn thương sọ não, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Công an huyện Thường Tín đã xác minh, xác định cháu Đ. được gửi tại cơ sở trông giữ trẻ của Lành và An trên địa bàn nên triệu tập 2 đối tượng này.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, trước thời điểm xảy ra vụ án khoảng hơn 1 tuần, cháu Đ. được gia đình gửi đến cơ sở trông giữ trẻ. Ngay từ ngày đầu gửi đến, cháu bé quấy khóc nên Lành và An đã thực hiện hành vi bạo hành.

Ngày 23/2, hai đối tượng đưa các cháu vào một phòng để hướng dẫn chơi, nhưng cháu Đ. vẫn ngồi khóc. Đến khoảng 9h cùng ngày, do cháu Đ. tiếp tục khóc và chạy ra ngoài cửa lớp đứng, Lành và An đã thực hiện hành vi bạo hành đối với cháu. Khi gia đình tới đón cháu Đ., hai đối tượng báo cháu tự ngã.

Trong các ngày 24- 26/2, cháu Đ. được gia đình đưa đến cơ sở giao cho An trông giữ. Đến 9h30 ngày 26/2, cháu Đ. khóc thì bị An đánh bất tỉnh, sau đó An gọi gia đình đến cùng đưa cháu đi cấp cứu. Đến 19h ngày 2/3, cháu Đ. tử vong.