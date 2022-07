Ngày 12/7, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã ký kết hợp tác chiến lược với STEAM for Vietnam, đồng thời khai trương các thư viện công nghệ STEAM Hub đầu tiên trên khắp Việt Nam.

Bà Trần Phương Thảo, Giám đốc vận hành của STEAM for Vietnam chia sẻ tại buổi lễ.

Dự án hướng đến việc xây dựng một mạng lưới hơn 50 STEAM Hub trên toàn quốc, đặc biệt tập trung tới các địa phương có điều kiện khó khăn và cung cấp các thiết bị công nghệ hiện đại như máy tính, máy tính bảng, bộ robot,... để phục vụ nhu cầu học tập của hơn 30.000 học sinh trong vòng 2 năm tới.

Bà Trần Phương Thảo, Giám đốc vận hành của STEAM for Vietnam cho hay, sáng kiến về thư viện công nghệ ra đời do tổ chức nhận thấy còn một phần lớn trẻ em chưa có điều kiện để tiếp xúc với giáo dục của STEAM, do thiếu trang thiết bị công nghệ hiện đại, sự tiếp cận internet,…

“Với thư viện công nghệ này, không chỉ trang bị những trang thiết bị điện tử tối tân nhất dành cho các học sinh mà còn là một hệ sinh thái cho các em có thể tham gia vào học tập STEAM. Hệ sinh thái bao gồm các khóa học định kỳ mà STEAM for Vietnam cung cấp cho học sinh, đồng thời là những cuộc thi, thử thách để học sinh có thể tham gia định kỳ, hằng năm.

Chính việc tổ chức những lớp học, cuộc thi như thế thì các em học sinh sẽ có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, học hỏi lẫn nhau về những kiến thức STEAM”, bà Thảo nói.

Đại diện STEAM for Vietnam ký kết hợp tác chiến lược với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Theo bà Thảo, với hệ thống thư viện công nghệ này, các học sinh còn được nhận sự hỗ trợ từ đội ngũ trợ giảng là các thầy cô giáo ở địa phương và cả các thầy cô từ khắp các nơi trên thế giới, tiếp cận với những kiến thức tân tiến nhất.

STEAM for Vietnam cũng cho biết đã gây được quỹ 150 nghìn USD để có thể cung cấp được 1.000 chiếc máy tính để phân bố trên khắp các tỉnh thành ở Việt Nam,...