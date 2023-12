{"article":{"id":"2221639","title":"Xây dựng thành phố thông minh hướng trọng tâm vào người dân","description":"Đây là 1 trong 3 xu hướng nổi bật trong phát triển thành phố thông minh tại Việt Nam, theo tổng hợp, đánh giá của các chuyên gia Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam.","contentObject":"<p>Thời gian qua, Quyết định 950 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ‘Đề án phát triển <a href=\"https://vietnamnet.vn/tim-kiem?cate=00M7F7&q=%C4%91%C3%B4+th%E1%BB%8B+th%C3%B4ng+minh\" target=\"_blank\">đô thị thông minh</a> bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 – 2025 và định hướng đến năm 2030’, mở ra các định hướng trong hợp tác, phát triển giữa chính quyền đô thị các cấp với các doanh nghiệp, đối tác trong nước và quốc tế.</p>

<p>Việc triển khai đề án này, theo đánh giá của các chuyên gia Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA), cũng đang dần định hình một số xu hướng nổi bật trong xây dựng đô thị thông minh, đáng sống, phát triển bền vững tại Việt Nam.</p>

<p><strong>Xây dựng thành phố thông minh hướng trọng tâm vào người dân, doanh nghiệp</strong></p>

<p>Cùng với xu hướng chuyển đổi số toàn diện, chính quyền đô thị từ cấp trung ương đến địa phương đến nay đều đã xây dựng đề án thành phố thông minh, tập trung trước tiên vào thông minh hóa hệ thống quản lý, vận hành chính quyền đô thị, thúc đẩy phát triển xã hội số, kinh tế số.</p>

<p>Ghi nhận tại sự kiện Thành phố thông minh Việt Nam – châu Á 2023 vừa diễn ra ngày 29 - 30/11, hiện nhiều thành phố, đô thị đã chú trọng xây dựng thành phố thông minh bền vững, hướng trọng tâm đến người dân và doanh nghiệp.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/w-hue-s-1-1-853.jpg?width=768&s=D0bZvWDlqP5tPTQAdI-YkQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/w-hue-s-1-1-853.jpg?width=1024&s=NZeRr5dW5BLyiZQlSayjAw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/w-hue-s-1-1-853.jpg?width=0&s=y9NLij0jzglcu7rhuovELQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/w-hue-s-1-1-853.jpg?width=768&s=D0bZvWDlqP5tPTQAdI-YkQ\" alt=\"W-hue-s-1-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/w-hue-s-1-1-853.jpg?width=260&s=PVMoZ-pYaAb2SNIh169ZPw\"></picture>

<figcaption>Nền tảng Huế-S của tỉnh Thừa Thiên Huế là một ví dụ điển hình cho xu hướng xây dựng thành phố thông minh hướng trọng tâm vào người dân. (Ảnh: V.Sỹ)</figcaption>

</figure>

<p>Một minh chứng cho xu hướng này là nền tảng Huế-S của tỉnh Thừa Thiên Huế. Với định vị là một siêu ứng dụng, Huế-S đang tích hợp, cung cấp nhiều dịch vụ của chính quyền tới người dân và doanh nghiệp.</p>

<p>Ứng dụng cũng cho phép người dân tham gia giám sát, phản ánh các vấn đề phát sinh với tỉ lệ phản ánh được giải quyết rất nhanh chóng, kịp thời đạt trên 95%.</p>

<p>Từ đó, góp phần tích cực giải quyết nhiều vấn đề xã hội của địa phương trong các lĩnh vực giao thông, môi trường, y tế, giáo dục…</p>

<p>Lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, TP.HCM đã cầu thị, áp dụng hệ thống thu phí cảng biển thông minh, hỗ trợ quản lý các phương tiện ra vào bến cảng một cách nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch, góp phần tăng thu ngân sách; và quan trọng hơn cả là giúp 68.000 doanh nghiệp làm xuất nhập khẩu, hậu cần, logistic tiết kiệm thời gian, chi phí, có thể thông quan nhanh chóng.</p>

<p><strong>Xây dựng hạ tầng dữ liệu thống nhất làm ‘bộ não’ của đô thị thông minh</strong></p>

<p>Để phát triển thành phố thông minh, bền vững, chính quyền đô thị trong khu vực và thế giới đang hướng tới xây dựng, chuẩn hóa hạ tầng dữ liệu số thống nhất và xuyên suốt với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số, kiến trúc dữ liệu hoàn chỉnh; danh mục và tiêu chuẩn kết nối được chuẩn hóa; cơ chế thu thập, khai thác dữ liệu minh bạch, hiệu quả. Nhiều đô thị Việt Nam đang hướng tới các mục tiêu này.</p>

<p>Là địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển hạ tầng số và thể chế số theo báo cáo DTI 2022, TP.HCM đã triển khai và tích hợp dữ liệu từ các hệ thống thoát nước, chiếu sáng đô thị, công viên cây xanh, xử lý nước thải, dữ liệu hạ tầng giao thông, dữ liệu điện lực, cấp nước, bản đồ địa chính, địa hình, quy hoạch đô thị về kho dữ liệu dùng chung. Cổng dữ liệu của thành phố và cổng dữ liệu mở cũng sẽ được triển khai, chia sẻ để người dân, doanh nghiệp cùng khai thác và sử dụng.</p>

<p>Với quan điểm coi dữ liệu số là ‘huyết mạch’ để xây dựng thành phố thông minh, Chủ tịch UBND Đà Nẵng đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng hạ tầng dữ liệu thống nhất và tập trung.</p>

<p>Đóng vai trò là đầu mối thu thập thông tin, dữ liệu từ các OC quận/huyện, OC chuyên ngành, các ứng dụng và hệ thống, Trung tâm IOC thế hệ mới của Đà Nẵng phân tích, đưa ra số liệu tổng hợp để lãnh đạo có thông tin chỉ đạo, điều hành; chia sẻ thông tin cho các cơ quan liên quan, phục vụ quản lý nhà nước; công khai, minh bạch cho người dân, doanh nghiệp, phục vụ chính quyền đô thị.</p>

<p>Đến nay, Đà Nẵng đã cung cấp gần 1.000 tập dữ liệu trên Cổng dữ liệu mở thành phố, đồng thời đã tích hợp, chia sẻ gần 100 tập dữ liệu từ Cổng dữ liệu mở thành phố lên Cổng dữ liệu quốc gia.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/w-trung-tam-dieu-hanh-tay-ninh-1-1-2-854.jpg?width=768&s=7Qe3MlmDEWL77bw3doi06w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/w-trung-tam-dieu-hanh-tay-ninh-1-1-2-854.jpg?width=1024&s=onYj_JmBHeefkCwuhrX_5g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/w-trung-tam-dieu-hanh-tay-ninh-1-1-2-854.jpg?width=0&s=ZklXkcDF_yVKomX-8nnLrQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/w-trung-tam-dieu-hanh-tay-ninh-1-1-2-854.jpg?width=768&s=7Qe3MlmDEWL77bw3doi06w\" alt=\"w-trung-tam-dieu-hanh-tay-ninh-1-1-2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/w-trung-tam-dieu-hanh-tay-ninh-1-1-2-854.jpg?width=260&s=0uSX2R_KvekQ8bPcuqBGXg\"></picture>

<figcaption>Đến nay, các doanh nghiệp công nghệ lớn như Viettel, VNPT, FPT đang triển khai hơn 100 trung tâm điều hành thông minh cho các đô thị tại Việt Nam. (Ảnh: M.Quyết)</figcaption>

</figure>

<p>Là một địa phương biên giới, Tây Ninh đã xây dựng mô hình trung tâm xử lý điều hành thông tin tập trung, đa nhiệm - IOC thế hệ mới, với 3 tầng hệ thống gồm thu thập thông tin dữ liệu; phân tích xử lý dữ liệu, hỗ trợ quản lý điều hành; và phân phối, khai thác dữ liệu cho các cấp quản lý, người dân và doanh nghiệp.</p>

<p>Hệ thống tích hợp bộ chỉ tiêu 15 ngành trong đó 4 bộ chỉ tiêu có hỗ trợ cảnh báo tự động.</p>

<p>Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ VINASA Nguyễn Nhật Quang nhấn mạnh xây dựng hạ tầng dữ liệu thống nhất là vấn đề cấp thiết nhất hiện nay:<em> “Chiến lược xây dựng hạ tầng dữ liệu thống nhất sẽ tạo điều kiện phát triển các đô thị thông minh bền vững trong dài hạn, dù có sự thay đổi về cơ chế quản lý, nhà cung cấp giải pháp, hay các chỉ tiêu phát triển”.</em></p>

<p><strong>Phát triển các khu công nghiệp thông minh</strong></p>

<p>Việt Nam đang là điểm đến rất hấp dẫn của các ‘ông lớn’ trong các lĩnh vực sản xuất thiết bị công nghệ cao. Với cam kết mạnh mẽ của Chính phủ về Net Zero năm 2050, yêu cầu của hội nhập và các đối tác, các nhà đầu tư bất động sản công nghiệp đang bước vào cuộc đua mới: Phát triển khu công nghiệp xanh, thông minh.</p>

<p>Với trên 30 cụm và khu công nghiệp hoạt động, Bình Dương đang chuyển đổi dần các khu công nghiệp truyền thống sang thông minh và sinh thái, nhằm tạo lợi thế cạnh tranh.</p>

<p>Một ví dụ về xu hướng này, VSIP - đơn vị phát triển Bất động sản công nghiệp lớn nhất Việt Nam đã ký hợp tác với 9 tỉnh, thành phố phát triển khu công nghiệp thông minh. </p>

<p>Hiện nay, VNTT - Becamex đã hoàn thiện giải pháp khu công nghiệp thông minh với hệ thống nhà xưởng, tòa nhà điều hành, trung tâm vận hành, an ninh, bãi xe thông minh.</p>

<p>Hay với Công ty cổ phần phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Nhật Bản (JSC), để phục vụ các nhà đầu tư, đơn vị này đã phát triển tại Nhơn Trạch hệ thống nhà xưởng thông minh với các hệ thống quan sát 3D, các dịch vụ công nghệ thông minh cùng hệ thống điện mặt trời, quan trắc môi trường.</p>

<article class=\"ck-cms-wiki-news-full vnn-template-noneditable article-edit\" id=\"vnn-editor-1701415408645\" data-temp=\"template16\" data-id=\"2221291\"><a href=\"/4-tinh-thanh-pho-gianh-giai-thuong-do-thi-thong-minh-viet-nam-2023-2221291.html\" class=\"summary__image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/4-tinh-thanh-pho-gianh-giai-thuong-do-thi-thong-minh-viet-nam-2023-1225.jpg?width=0&s=8XVP8DsK32f0vMbasJxgAw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/4-tinh-thanh-pho-gianh-giai-thuong-do-thi-thong-minh-viet-nam-2023-1225.jpg?width=260&s=zE4xHhJz-rlH0COlddwX5g\" alt=\"\"></picture></a>

<div class=\"summary__content\"><a class=\"summary__content-title\" href=\"/4-tinh-thanh-pho-gianh-giai-thuong-do-thi-thong-minh-viet-nam-2023-2221291.html\">4 tỉnh, thành phố giành giải thưởng đô thị thông minh Việt Nam 2023</a><span class=\"summary__content-desc\">Trong 32 giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam vừa được trao, có 7 giải thuộc về 4 tỉnh, thành phố. Ngoài 3 giải ở các lĩnh vực, Đà Nẵng còn nhận giải đơn vị xuất sắc trong xây dựng đô thị thông minh tại Việt Nam.</span></div>

</article>","displayType":1,"options":524288,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/xay-dung-thanh-pho-thong-minh-huong-trong-tam-nguoi-dan-2221639.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/xay-dung-thanh-pho-thong-minh-huong-trong-tam-vao-nguoi-dan-851.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/xay-dung-thanh-pho-thong-minh-huong-trong-tam-vao-nguoi-dan-852.jpg","updatedDate":"2023-12-01T15:20:05","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"01/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2221556","title":"Gia tăng thanh toán không dùng tiền mặt ở Quảng Ninh","description":"Trong xã hội hiện đại với sự phát triển của khoa học công nghệ, việc thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến, không chỉ mang lại lợi ích đối với người dân mà còn đối với Nhà nước và các bên tham gia.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-tang-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-o-quang-ninh-2221556.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/gia-tang-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-o-quang-ninh-738.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T13:48:52","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221590","title":"Chuyển đổi số ở Quảng Ninh: Cuộc sống tiện lợi hơn, tốt hơn, phong phú hơn","description":"Hàng loạt ứng dụng, công cụ công nghệ số đang phục vụ đắc lực người dân, doanh nghiệp, cơ quan trong mua bán, trao đổi hàng hóa, cung cấp - sử dụng dịch vụ... Dễ dàng thực hiện nhiều việc mà không cần phải rời khỏi nhà.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-doi-so-o-quang-ninh-cuoc-song-tien-loi-hon-tot-hon-phong-phu-hon-2221590.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/chuyen-doi-so-o-quang-ninh-cuoc-song-tien-loi-hon-tot-hon-phong-phu-hon-627.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T12:30:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221245","title":"Chuyển đổi số nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền tỉnh Bình Định","description":"Tỉnh Bình Định đã thực hiện chuyển đổi số với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ về phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-doi-so-nham-nang-cao-chat-luong-hoat-dong-cua-chinh-quyen-tinh-binh-dinh-2221245.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/chuyen-doi-so-nang-cao-chat-luong-hoat-dong-cua-chinh-quyen-tinh-binh-dinh-523.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T11:25:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221298","title":"Đồng Nai ứng dụng công nghệ vào dạy học và kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ","description":"Đồng Nai vừa tổ chức hội thảo khoa học ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ, thu hút hơn 500 người tham dự.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dong-nai-ung-dung-cong-nghe-vao-day-hoc-va-kiem-tra-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-2221298.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/dong-nai-ung-dung-cong-nghe-vao-day-hoc-va-kiem-tra-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-1501.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T21:43:12","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220802","title":"Nâng cao năng lực số cho thế hệ trẻ Việt Nam","description":"Cuộc thi tin học văn phòng thế giới và thiết kế đồ họa thế giới tại Việt Nam đã góp phần thúc đẩy phong trào học tập, nâng cao năng lực số cho thế hệ trẻ.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nang-cao-nang-luc-so-cho-the-he-tre-viet-nam-2220802.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/nang-cao-nang-luc-so-cho-the-he-tre-viet-nam-1267.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T18:28:55","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221291","title":"4 tỉnh, thành phố giành giải thưởng đô thị thông minh Việt Nam 2023","description":"Trong 32 giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam vừa được trao, có 7 giải thuộc về 4 tỉnh, thành phố. Ngoài 3 giải ở các lĩnh vực, Đà Nẵng còn nhận giải đơn vị xuất sắc trong xây dựng đô thị thông minh tại Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/4-tinh-thanh-pho-gianh-giai-thuong-do-thi-thong-minh-viet-nam-2023-2221291.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/4-tinh-thanh-pho-gianh-giai-thuong-do-thi-thong-minh-viet-nam-2023-1225.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T18:14:28","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221156","title":"MobiFone nhận cơ hội lớn từ 2 nền tảng số quốc gia tiềm năng","description":"Ngày 29/11 MobiFone đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông công nhận 2 nền tảng số mobiEdu - nền tảng học trực tuyến và Meet - nền tảng họp trực tuyến trở thành nền tảng số quốc gia tiềm năng.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mobifone-nhan-co-hoi-lon-tu-2-nen-tang-so-quoc-gia-tiem-nang-2221156.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/mobifone-nhan-co-hoi-lon-tu-2-nen-tang-so-quoc-gia-tiem-nang-828.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T14:30:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220812","title":"Kỳ họp Hội đồng Nhân dân Nghệ An 'không giấy tờ'","description":"Chiều 29/11, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo công bố về kỳ họp thứ 17 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 'không giấy tờ'.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nghe-an-hop-bao-thong-tin-ky-hop-hoi-dong-khong-giay-2220812.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/nghe-an-hop-bao-thong-tin-ky-hop-hoi-dong-khong-giay-1192.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T20:35:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220787","title":"Phát triển đô thị thông minh đã thành lựa chọn thiết thực của nhiều thành phố","description":"Chuyên gia Cục Phát triển Đô thị (Bộ Xây dựng) cho rằng, phát triển đô thị thông minh hiện không còn là một khẩu hiệu mà đã trở thành lựa chọn thiết thực tại các thành phố, đô thị nhằm nâng cao chất lượng sống và năng lực cạnh tranh.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phat-trien-do-thi-thong-minh-da-thanh-lua-chon-thiet-thuc-cua-nhieu-thanh-pho-2220787.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/phat-trien-do-thi-thong-minh-da-thanh-lua-chon-thiet-thuc-cua-nhieu-thanh-pho-1180.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T17:48:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220640","title":"Cần tầm nhìn dài hạn và cách tiếp cận tổng thể về xây dựng đô thị thông minh","description":"Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh rằng, phát triển đô thị thông minh là một quá trình liên tục và lâu dài, do vậy cần tầm nhìn dài hạn, toàn diện và một cách tiếp cận tổng thể, không chỉ tập trung vào khía cạnh công nghệ.","displayType":1,"category":{"name":"Thông tin và Truyền thông","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/can-tam-nhin-dai-han-va-cach-tiep-can-tong-the-ve-xay-dung-do-thi-thong-minh-2220640.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/can-tam-nhin-dai-han-va-cach-tiep-can-tong-the-ve-xay-dung-do-thi-thong-minh-895.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T14:48:27","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217526","title":"Không cần dùng ChatGPT, công chức Việt Nam sẽ có trợ lý ảo tiếng Việt","description":"Trợ lý ảo công chức phát triển dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn sạch, của Việt Nam và dùng riêng cho người Việt. Điều này giúp giải điểm yếu “học” thông tin tốt xấu lẫn lộn của ChatGPT.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khong-can-chatgpt-cong-chuc-viet-nam-se-co-tro-ly-ao-tieng-viet-2217526.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/khong-can-dung-chatgpt-cong-chuc-viet-nam-se-co-tro-ly-ao-tieng-viet-487.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T11:08:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220581","title":"Phụ nữ Sông Công tích cực tham gia chuyển đổi số","description":"Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Sông Công (Thái Nguyên) đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác hội và phong trào phụ nữ.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phu-nu-song-cong-tich-cuc-tham-gia-chuyen-doi-so-2220581.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/phu-nu-song-cong-tich-cuc-tham-gia-chuyen-doi-so-527.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T10:18:32","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220554","title":"Đẩy mạnh chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Quảng Ninh","description":"Tiếp tục hướng tới việc xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, tỉnh Quảng Ninh đã và đang chú trọng đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong xây dựng NTM.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quang-ninh-day-manh-chuyen-doi-so-trong-xay-dung-nong-thon-moi-2220554.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/day-manh-chuyen-doi-so-trong-xay-dung-nong-thon-moi-o-quang-ninh-515.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T10:12:32","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220341","title":"ZSolution ra mắt hệ thống quản trị quan hệ khách hàng tích hợp AI","description":"Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống quản trị quan hệ khách hàng Z CRM giúp phân tích dữ liệu, dự đoán hành vi khách hàng và đưa ra đề xuất cá nhân hóa trải nghiệm, hỗ trợ tối ưu chiến lược tiếp thị và bán hàng.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/zsolution-ra-mat-he-thong-quan-tri-quan-he-khach-hang-tich-hop-ai-2220341.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/zsolution-ra-mat-he-thong-quan-tri-quan-he-khach-hang-tich-hop-ai-957.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T07:30:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220300","title":"FPT ký hợp tác chiến lược với công ty logistics Dolphin Sea Air","description":"Mới đây, Dolphin Sea Air Services Corporation - Top 10 Công ty logistics uy tín nhất Việt Nam và FPT - Công ty công nghệ toàn cầu hoạt động tại 30 quốc gia đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/fpt-ky-hop-tac-chien-luoc-voi-cong-ty-logistics-dolphin-sea-air-2220300.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/fpt-ky-hop-tac-chien-luoc-voi-cong-ty-logistics-dolphin-sea-air-847.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T15:00:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220175","title":"Công bố 38 nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số Việt Nam","description":"Trong danh mục 38 nền tảng số quốc gia vừa được Bộ TT&TT công bố lần 2, có 4 nền tảng mới được bổ sung gồm thuế điện tử, bảo hiểm xã hội số, cảng biển số và cửa khẩu số.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cong-bo-38-nen-tang-so-quoc-gia-phuc-vu-chuyen-doi-so-viet-nam-2220175.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/cong-bo-38-nen-tang-so-quoc-gia-phuc-vu-chuyen-doi-so-viet-nam-585.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T11:42:08","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220152","title":"Xuất hiện trợ lý ảo AI giải quyết vấn đề kém giao tiếp nội bộ","description":"Trợ lý ảo AI Weaver Peer được thiết kế để giải đáp các thắc mắc trong công việc hàng ngày, thay cho việc hỏi các cấp quản lý hoặc những đồng nghiệp khác vốn cũng đang bận rộn.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xuat-hien-tro-ly-ao-ai-giai-quyet-van-de-kem-giao-tiep-noi-bo-2220152.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/xuat-hien-tro-ly-ao-ai-giai-quyet-van-de-kem-giao-tiep-noi-bo-470.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T10:04:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220137","title":"CMC hỗ trợ 500 doanh nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu đẩy mạnh chuyển đổi số","description":"Tập đoàn Công nghệ CMC đã trao tặng 500 bộ phần mềm giám sát và phòng chống mã độc CMDD cho doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 6 tháng sử dụng (áp dụng tối đa 100 users/doanh nghiệp) trị giá 10 tỷ đồng để đẩy mạnh chuyển đổi số.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cmc-ho-tro-500-doanh-nghiep-ba-ria-vung-tau-day-manh-chuyen-doi-so-2220137.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/cmc-ho-tro-500-doanh-nghiep-ba-ria-vung-tau-day-manh-chuyen-doi-so-399.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T10:00:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220229","title":"Mới có 25% doanh nghiệp ứng dụng công nghệ trong quản trị nhân sự","description":"84% doanh nghiệp cảm thấy ứng dụng công nghệ trong quản trị nhân sự (HRTech) là việc vô cùng quan trọng, nhưng mới chỉ có 25% doanh nghiệp thực sự ứng dụng công nghệ này.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/moi-co-25-doanh-nghiep-ung-dung-cong-nghe-trong-quan-tri-nhan-su-2220229.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/hoi-thao-2-642.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T08:45:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220026","title":"‘Cá mập’ Shark Tank giành nhau app chuyển đổi số cho bà con tiểu thương","description":"Các ‘cá mập’ của Shark Tank đều tỏ ra hào hứng với mô hình sổ bán hàng điện tử, giúp các chủ tiệm tạp hóa có thể chuyển đổi số công việc kinh doanh.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ca-map-shark-tank-gianh-nhau-app-chuyen-doi-so-cho-ba-con-tieu-thuong-2220026.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/ca-map-shark-tank-gianh-nhau-app-chuyen-doi-so-cho-ba-con-tieu-thuong-218.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T08:15:42","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219125","title":"Bình Định: Đào tạo nhân lực đón đầu xu thế chuyển đổi số","description":"Đón đầu xu hướng chuyển đổi số, các trường ĐH ở Bình Định như ĐH Quy Nhơn, FPT đã mở ra các ngành đào tạo mới như Khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo AI…để đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/binh-dinh-dao-tao-nhan-luc-don-dau-xu-the-chuyen-doi-so-2219125.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/binh-dinh-dao-tao-nhan-luc-don-dau-xu-the-chuyen-doi-so-523.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T10:38:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2175867","title":"Chuyển đổi số Việt Nam: Nền tảng nội cạnh tranh sòng phẳng cùng hàng ngoại","description":"Nhiều số liệu đang cho thấy, các nền tảng Việt hoàn toàn không thua kém nền tảng nước ngoài. Nền tảng số nội chính là lời giải cho bài toán chuyển đổi số Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-doi-so-viet-nam-nen-tang-noi-canh-tranh-song-phang-cung-hang-ngoai-2175867.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/chuyen-doi-so-viet-nam-nen-tang-noi-canh-tranh-song-phang-cung-hang-ngoai-267.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T08:10:24","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219847","title":"Hàng trăm nghìn lượt sử dụng ví điện tử VETC qua trạm thu phí không dừng","description":"Chỉ với một vài thao tác đơn giản trên điện thoại thông minh, tài xế có thể linh hoạt nạp/rút tiền từ tài khoản/thẻ ngân hàng, thanh toán cho các dịch vụ thu phí không dừng, đổ xăng không tiền mặt...","displayType":1,"category":{"name":"Kinh tế số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/kinh-te-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/kinh-te-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hang-tram-nghin-luot-su-dung-vi-dien-tu-vetc-qua-tram-thu-phi-khong-dung-2219847.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/hang-tram-nghin-luot-su-dung-vi-dien-tu-vetc-qua-tram-thu-phi-khong-dung-1085.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-26T16:18:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219267","title":"100% tiểu thương chợ huyện biên giới Hà Giang sử dụng mã QR trong thanh toán","description":"100% tiểu thương tại chợ Cốc Pài (Xín Mần, Hà Giang) dần quen với chuyển đổi số khi sử dụng mã QR để thanh toán trong kinh doanh.","displayType":19,"category":{"name":"Thông tin và Truyền thông","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/100-ba-con-cho-huyen-bien-gioi-ha-giang-su-dung-ma-qr-trong-thanh-toan-2219267.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/26/100-tieu-thuong-cho-huyen-bien-gioi-ha-giang-su-dung-ma-qr-trong-thanh-toan-233.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-26T08:50:00","option":589824,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218767","title":"Chuyển đổi số để truy xuất nguồn gốc và mã số vùng trồng cho nông sản","description":"Mục tiêu hướng tới là mỗi người nông dân đều có khả năng truy cập, khai thác, sử dụng hiệu quả nền tảng dữ liệu số về nông nghiệp, nông sản.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-doi-so-de-truy-xuat-nguon-goc-va-ma-so-vung-trong-cho-nong-san-2218767.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/24/chuyen-doi-so-de-truy-xuat-nguon-goc-va-ma-so-vung-trong-cho-nong-san-832.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-24T15:02:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

