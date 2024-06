Theo công bố của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) trong tháng 5/2024, tổng doanh số xe bán tải bán ra tại Việt Nam là 1.981 xe, tăng 38% so với tháng 4 (1.436 xe) và tăng 66% so với cùng kỳ năm ngoái (1.193 xe).

Dưới đây là doanh số các mẫu xe bán tải tại Việt Nam trong tháng 5/2024:

Ford Ranger: 1.477 xe

Ford bán được 1.477 chiếc Ranger trong tháng 5/2024, tăng 17% so với tháng trước (1.262 xe) và tăng 58,5% so với cùng kỳ năm 2023 (932 xe). Sau 5 tháng của năm 2024, Ford Ranger đạt doanh số 6.301 xe, tăng 4,75% so với cùng kỳ năm ngoái (6.015 xe).

Ngoài việc bán chạy nhất phân khúc bán tải, Ford Ranger cũng liên tục lọt top 10 xe bán chạy nhất hàng tháng. Trong tháng 5 vừa qua, mẫu xe này tiếp tục giữ ở vị trí số 2.

Ford Ranger. Ảnh: Ford Việt Nam



Hiện tại, Ford Việt Nam đang phân phối các phiên bản XL, XLS, Sport, Wildtrak, Stormtrak và mẫu đặc biệt Raptor với giá bán dao động từ 659 triệu đồng đến 1,299 tỷ đồng. Trong đó, Ranger Raptor có giá bán cao nhất, được nhập nguyên chiếc từ Thái Lan.

Toyota Hilux: 308 xe

Mẫu bán tải Hilux của Toyota đã có màn trở lại ấn tượng với doanh số 308 xe trong tháng 5, vươn lên vị trí số 2 trong xếp hạng phân khúc xe bán tải tháng 5. Con số này gây bất ngờ khi vượt xa, gấp 1,2 lần doanh số cả năm 2023 (134 chiếc).

Toyota Hilux. Ảnh: Toyota Việt Nam

Mẫu bán tải của Toyota ngừng bán từ năm 2022 và quay trở lại thị trường Việt Nam vào tháng 3/2023 với 1 phiên bản duy nhất trang bị động cơ 2.4L 4x2 AT. Phiên bản này có giá 852 triệu, tăng 178 triệu đồng so với trước đây, do đó không nhận được sự quan tâm của người dùng. Cả năm 2023, mẫu xe chỉ bán được 134 chiếc, sau đó âm thầm ngừng bán từ tháng 1/2024.

Giữa tháng 5/2024, Toyota Việt Nam ra mắt Hilux mới, là bản nâng cấp giữa vòng đời. Mẫu xe vẫn dùng động cơ 2.4L cũ nhưng có 3 phiên bản, giá từ 668-999 triệu đồng.

Mitsubishi Triton: 163 xe

Trong tháng 5, có 163 chiếc bán tải Triton được Mitsubishi bán ra, tăng 13,2% so với tháng trước (144 xe), đồng thời tăng 14,8% so với tháng 5/2023 (142 xe). Luỹ kế từ đầu năm đến nay, Mitsubishi Triton đạt doanh số 742 chiếc, giảm 9,95% so với cùng kỳ năm 2023 (824 xe).

Mitsubishi Triton. Ảnh: Mitsubishi Ninh Bình



Mitsubishi Triton hiện bán 3 phiên bản, giá dao động từ 650-905 triệu đồng. Dù không phải là mẫu xe bán chạy nhất nhưng Triton có khả năng vận hành khá nổi bật, sử dụng động cơ dầu tăng áp 2.4L công suất 181 mã lực và mô-men xoắn đạt 430Nm đi kèm hộp số tự động 6 cấp và chế độ dẫn động bốn bánh.

Isuzu D-Max: 33 xe

Isuzu Việt Nam đã bán được 33 chiếc D-Max trong tháng 5, tăng 3 chiếc so với tháng trước đó (30 xe), đồng thời tăng 32% so với cùng kỳ tháng 5/2023 (25 xe). Lũy kế 5 tháng đầu năm, Isuzu D-Max đạt doanh số 139 chiếc, giảm 50,2% so với cùng kỳ năm 2023 (279 xe).

Isuzu D-Max. Ảnh: Isuzu Việt Nam



Isuzu D-Max không phải là lựa chọn hấp dẫn tại thị trường Việt Nam dù rất được ưa chuộng ở các nước Đông Nam Á khác. Mẫu xe này nhập khẩu từ Thái Lan với 3 phiên bản, giá bán từ 665-880 triệu đồng. Isuzu D-Max trang bị động cơ dầu tăng áp 1.9L, công suất 150 mã lực và mô-men xoắn 350Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp, có tuỳ chọn dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu.

Mazda BT-50: 0 xe

Tương tự tháng trước, Mazda BT-50 không phât sinh doanh số.

Luỹ kế sau 5 tháng, chỉ có 5 chiếc BT-50 được bàn giao tới tay khách hàng. Trong khi đó, cùng kỳ tháng 5/2023, Mazda BT-50 bán ra 71 xe và trong 5 tháng đầu năm 2023 bán được 405 xe.

Mazda BT-50. Ảnh: Mazda

Đầu tháng 5, THACO cũng âm thầm "gạch tên" mẫu xe này ra khỏi website chính thức của Mazda Việt Nam.

Trước đó, Mazda BT-50 được rút gọn chỉ còn 2 phiên bản số sàn và số tự động, giá bán lần lượt 584 triệu và 644 triệu đồng. BT-50 sử dụng động cơ diesel tăng áp VGS 1.9L, sản sinh công suất 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350Nm. So với các đối thủ trong phân khúc, Mazda BT-50 kém hấp dẫn hơn về trang bị, khả năng vận hành nên doanh số thấp là điều không tránh khỏi.

