Nỗ lực tham gia vào cuộc cách mạng xanh

Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, lượng khí thải carbon dioxide từ các phương tiện giao thông cá nhân đang tăng nhanh chóng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng không khí và biến đổi khí hậu.

Trước thực trạng đó, xu hướng chuyển đổi sang các phương tiện di chuyển xanh, đặc biệt là xe điện đang ngày càng được ưa chuộng. Với tham vọng mang đến lối sống xanh cho người Việt, xe điện Move không ngừng nỗ lực để mang đến cho người tiêu dùng những giải pháp di chuyển thông minh, thân thiện với môi trường.

Xe điện Move, với cơ chế vận hành bằng ắc-quy, cam kết mang đến giải pháp giao thông xanh, thân thiện với môi trường. Thương hiệu này đặt mục tiêu góp phần vào nỗ lực chung của cả nước trong việc giảm thiểu ô nhiễm không khí, đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 (Net Zero 2050).

Với công nghệ tiên tiến, xe điện Move không thải ra khí thải độc hại khi di chuyển, góp phần giảm thiểu ô nhiễm không khí và tiếng ồn. So với các loại xe xăng truyền thống, xe điện Move giúp người dùng tiết kiệm đáng kể chi phí nhiên liệu, hình thành những chuyến hành trình không khói bụi.

Xe điện Move nỗ lực góp phần thực hiện cuộc cách mạng xanh. Ảnh: Move Việt Nam

Góp phần thúc đẩy trào lưu sống xanh

Theo đại diện thương hiệu Move Việt Nam, toàn bộ dòng sản phẩm xe điện của Move đều được trang bị động cơ không chổi than hiện đại, giúp xe vận hành mạnh mẽ, êm ái và bền bỉ hơn so với các loại động cơ sử dụng xăng dầu nhưng vẫn đảm bảo mang đến trải nghiệm lái xe êm ái, an toàn và đầy mới mẻ.

Xe máy điện Move với hệ thống giảm xóc chắc chắn, kết hợp phanh cơ sử dụng chất liệu PVC bọc ống thép mạ kẽm mang đến cảm giác lái ổn định và an toàn cho người dùng. Bên cạnh đó, hệ thống khóa thông minh và chống trộm sẽ giúp bảo vệ chiếc xe một cách tối đa.

Đối với xe đạp điện, Move tập trung cải tiến hệ thống ắc-quy với dung lượng vượt trội, cho phép người dùng di chuyển đến 50km trong 1 lần sạc. Hệ thống khóa thông minh sẽ tự động kích hoạt sau một thời gian nhất định, giúp tăng cường bảo vệ cho xe.

Những cải tiến về công nghệ góp phần hình thành hành trình không khói. Ảnh: Move Việt Nam

Một trong những yếu tố đặc biệt thu hút giới trẻ đến với xe điện Move được cho là tính kinh tế. So với các phương tiện truyền thống, Move mang đến giải pháp di chuyển tiết kiệm hơn đáng kể nhờ giá thành hợp lý và chi phí vận hành thấp.

Để đảm bảo chất lượng xe luôn được tốt nhất, Move Việt Nam còn cung cấp đầy đủ các phụ tùng chính hãng và dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng lên đến 2 năm, giúp người dùng yên tâm khi sử dụng sản phẩm. Từ đó, khuyến khích người dùng gia nhập cộng đồng sống xanh, góp phần xây dựng tương lai bền vững cho thế hệ trẻ.

Chung tay xây dựng một lối sống xanh, bảo vệ môi trường. Ảnh: Move Việt Nam

“Với nỗ lực cải tiến sản phẩm, chất lượng dịch vụ và giá cả hợp lý, xe điện Move khẳng định mạnh mẽ về tham vọng mang đến lối sống xanh cho người Việt của thương hiệu. Sự kết hợp hoàn hảo giữa tính năng ưu việt và lý tưởng bảo vệ môi trường đã giúp Move đặt mục tiêu trở thành biểu tượng của lối sống xanh cho giới trẻ trên mọi nẻo đường”, đại diện thương hiệu Move Việt Nam chia sẻ.

Bích Đào