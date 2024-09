Theo công ty nghiên cứu ô tô và định giá xe Kelley Blue Book, một chiếc xe trung bình chỉ còn 42,4% giá trị sau 5 năm sử dụng. Đó là lý do tại sao việc lựa chọn một chiếc xe có giá trị bán lại tốt thường có thể giúp bạn tiết kiệm nhiều tiền hơn về lâu dài so với việc theo đuổi các khoản giảm giá lớn và các ưu đãi khác.

Một chiếc xe mất giá nhanh sẽ trở nên khó bán trên thị trường xe cũ. Ảnh: eCarsTrade

Theo các chuyên gia, nếu một chiếc xe mới có 7 dấu hiệu sau đây thì khả năng cao chiếc xe này sẽ mất giá nhanh và khó bán lại sau 5 năm sử dụng.

1. Không tiết kiệm nhiên liệu

Trong bối cảnh xe điện ngày càng trở nên phổ biến và giá nhiên liệu tăng cao, những chiếc xe mới có mức tiêu thụ nhiên liệu cao có thể sẽ khó bán trong tương lai.

Những chiếc xe "ngốn xăng" sẽ nằm trong danh sách xe bị mất giá nhanh. Ảnh: AutoBlog

Ông Rob Dillan, người sáng lập EVhype, một trang thông tin về xe điện, cho biết: "Những chiếc xe có mức tiêu thụ nhiên liệu tốn kém thường mất giá nhanh hơn vì hiệu quả sử dụng nhiên liệu là ưu tiên hàng đầu của người mua. Với chi phí nhiên liệu tăng cao, một chiếc xe ngốn nhiên liệu sẽ thiếu đi sức hút trên thị trường xe cũ".

2. Độ tin cậy thấp

Với những người mua một chiếc xe cũ đã qua sử dụng, độ tin cậy là tiêu chí quan trọng hơn hầu hết mọi thứ khác. Vì vậy, mua một chiếc xe mới có uy tín về độ tin cậy cao có thể giúp đảm bảo giá trị bán lại của xe, giả sử bạn duy trì bảo dưỡng thường xuyên.

Bà Gretchen Seidel, chuyên gia ô tô tại Seidel & Co cho biết: "Những thương hiệu có tiếng hay bị hỏng hóc và sửa chữa thường không giữ được giá trị". Điều này có thể có nghĩa là chúng không đáng tin cậy sau một thời gian sử dụng, khiến những người mua đang tìm kiếm một chiếc xe cũ đáng tin cậy sẽ từ chối lựa chọn.

3. Thiếu công nghệ hiện đại

Chiếc xe mới mua của ngày hôm nay, nhất là những mẫu xe giá rẻ sẽ không có công nghệ mới nhất trong 5 năm nữa. Vì vậy, các chuyên gia cho biết, điều tốt nhất bạn có thể làm là mua một chiếc xe sở hữu các công nghệ mới nhất trong khả năng mà bạn có thể mua được. Theo cách đó, ngay cả khi nhiều tính năng mới được cập nhật, chiếc xe của bạn vẫn giữ được giá trị.

Xe thiếu công nghệ hiện đại sẽ khiến chúng kém hấp dẫn khi giao dịch trên thị trường xe cũ. Ảnh: Toyota

Bà Seidel cho biết: “Những mẫu xe đã qua sử dụng với công nghệ lỗi thời thường gây thất vọng vì kỳ vọng của người tiêu dùng ngày càng tăng. Những mẫu xe đó sẽ mất giá nhanh hơn sau mỗi lần ra mắt các phiên bản nâng cấp mới hơn”.

4. Chi phí bảo dưỡng cao

Các chuyên gia cho biết, nếu một thương hiệu hoặc mẫu xe nổi tiếng là có chi phí bảo dưỡng cao, việc bán lại trong tương lai có thể trở nên khó khăn hơn nhiều.

Ông John Lin, đồng sáng lập JB Motor Works tại Philadelphia (Mỹ), cho biết: "Một số mẫu xe sang trọng hoặc hiệu suất cao thường có chi phí bảo dưỡng đắt đỏ, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến giá bán lại".

5. Đánh giá an toàn kém

An toàn thường là yếu tố được cân nhắc hàng đầu đối với những người mua xe đã qua sử dụng, đặc biệt là đối với những gia đình có trẻ em. Ông John Lin cho rằng các thương hiệu và mẫu xe có công nghệ an toàn hiện đại với điểm thử nghiệm va chạm cao sẽ giữ được giá trị bán lại tốt hơn so với những thương hiệu và mẫu xe không có công nghệ này.

Một chiếc xe được tổ chức Euro NCAP đánh giá 0 sao. Ảnh: EuroNCAP

Còn ông Dillan cho biết người mua xe cũ thường tìm kiếm các tính năng an toàn hiện đại và cải tiến kỹ thuật số như hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến (ADAS), sử dụng camera, cảm biến và phần mềm để cung cấp thông tin an toàn cho người lái xe.

6. Xe đã ngừng sản xuất

Có thể khó biết được mẫu xe mới mà bạn định mua có còn tồn tại trong 5 năm nữa hay không. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nếu có thể, hãy cố gắng tránh những mẫu xe mới đã có kế hoạch ngừng sản xuất.

Ông Dillan cho biết: “Những chiếc xe không còn được sản xuất có thể là một dấu hiệu cảnh báo đối với người mua vì khó tìm được phụ tùng và dịch vụ, từ đó có khả năng làm giảm giá trị bán lại của chiếc xe sau một thời gian sử dụng”.

Vì vậy, nếu bạn quan tâm đến giá trị bán lại, tốt nhất là nên chọn những mẫu xe đã được thử nghiệm và chứng minh là đáng tin cậy, đã tồn tại trong nhiều năm hoặc nhiều thập kỷ.

7. Mẫu xe được sản xuất quá nhiều

Các chuyên gia cho biết, nghịch lý là những mẫu xe cực kỳ phổ biến với số lượng sản xuất lớn thực sự có thể làm giảm giá trị bán lại sau này.

Bà Seidel cho biết: “Khi xe đã qua sử dụng tràn ngập thị trường, sự cạnh tranh trở nên khốc liệt, người mua tiềm năng được đáp ứng với tất cả các lựa chọn, điều này đẩy giá xe xuống ngày càng thấp”.

