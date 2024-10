Theo báo cáo mới công bố của Tổng cục Thống kê, trong tháng 9 vừa qua ước tính đã có tổng cộng 52.582 chiếc ô tô mới bao gồm cả xe sản xuất trong nước và xe nhập khẩu được bổ sung cho thị trường Việt Nam. Con số này tăng tới 10,5% so với tháng 8 (với 47.561 chiếc).

Ảnh đồ hoạ: Hoàng Hiệp

Trong đó, sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước tháng 9 ước đạt 34.300 chiếc, tăng 5,5% so với tháng 8 (32.500 chiếc) và tăng tới 30,3% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là tháng có sản lượng cao nhất từ đầu năm 2024 đến nay. Tổng cộng 9 tháng đầu năm 2024, sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước ước đạt 241.400 chiếc, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Cũng theo số liệu thống kê, cùng với xu hướng tăng của xe sản xuất trong nước, ô tô nhập khẩu cũng được ghi nhận tăng trưởng mạnh cả về số lượng và giá trị kim ngạch.

Cụ thể, lượng xe nhập khẩu về nước tháng 9 ước đạt 18.282 chiếc với giá trị kim ngạch đạt 378 triệu USD. So với số lượng 15.061 chiếc và giá trị 299 triệu USD của tháng 8, ô tô nhập khẩu trong tháng 9 vừa qua đã tăng 21,4% về lượng và tăng mạnh 26,4% về giá trị.

Tổng cộng số lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc trong 9 tháng đầu năm 2024 ước đạt 124.090 chiếc với giá trị 2,566 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2023, con số này đã tăng mạnh 32,6% về lượng nhưng chỉ tăng 16,0% về giá trị.

Sau 8 tháng, người Việt mua nhiều ô tô nhập khẩu hơn (94.856 chiếc) so với ô tô lắp ráp trong nước (94.141 chiếc). Ảnh: MMV

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, Indonesia tiếp tục là quốc gia xuất khẩu nhiều ô tô sang Việt Nam nhất. Tính đến hết tháng 8, lượng xe từ Indonesia nhập vào Việt Nam đạt 43.810 chiếc với tổng giá trị kim ngạch hơn 642 triệu USD.

Thái Lan đứng thứ hai với tổng cộng 39.101 xe xuất khẩu sang Việt Nam, tổng giá trị kim ngạch hơn 756 triệu USD. Lượng xe nguồn gốc Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam sau 8 tháng đạt 19.649 xe, tổng giá trị kim ngạch xấp xỉ 582 triệu USD, xếp thứ ba.

