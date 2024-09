Tại thị trường Việt Nam, phân khúc xe bán tải được đánh giá là đa dạng với nhiều mẫu xe như Ford Ranger, Toyota Hilux, Nissan Navara, Mitsubishi Triton, Isuzu D-Max, nếu tính cả những mẫu xe đã dừng phân phối còn có Mazda BT-50 và Chevrolet Colorado.

Có thể thấy, số lượng các mẫu bán tải đến từ Nhật Bản tương đối áp đảo nhưng phần lớn doanh số bán hàng lại thuộc về mẫu xe bán tải của Mỹ.

Trong tổng số 20.122 xe bán tải đã bán ra trong năm 2023, Ford Ranger bán được 16.085 xe, chiếm tới 80% thị phần. Và tính lũy kế 8 tháng đầu năm 2024, thị phần của mẫu bán tải thương hiệu Mỹ vẫn đang duy trì ở mức 80% khi bán được 10.293 xe, trong khi đối đối thủ xếp thứ 2 là Mitsubishi Triton chỉ bán được 1.281 xe.

Đáng chú ý hơn, nguy cơ mất vị trí thứ 2 đối với Mitsubishi Triton cũng đang hiển hiện trước mắt khi đối thủ Toyota Hilux dù mới chỉ quay trở lại từ tháng 5/2024 nhưng đang duy trì sức bán tốt. Doanh số cộng dồn của Hilux đã đạt 1.053 xe. Ngoài ra, nếu tính theo doanh số bán hàng tháng, Hilux cũng đã có 4 tháng liên tiếp vượt mặt đối thủ Triton.

Do đó, màn ra mắt thế hệ mới của Mitsubishi Triton mới đây được xem là cơ hội để mẫu xe này cải thiện vị thế của mình trước sự bám đuổi của đối thủ đồng hương, đồng thời giúp thu hẹp khoảng cách doanh số với "ông vua" phân khúc dù có thể chưa nhiều.

Mitsubishi Triton 2024 vừa ra mắt tại Hà Nội. Ảnh: Ngô Minh

Theo công bố của nhà sản xuất, Mitsubishi Triton 2024 có 3 phiên bản gồm 4x2 AT GLX, 4x2 AT Premium và 4x4 AT Athlete với giá bán dao động từ 655-924 triệu đồng. Mức giá này nhỉnh hơn các phiên bản của mẫu xe thế hệ cũ từ 5-19 triệu đồng.

Mức giá của Mitsubishi Triton 2024 cũng thấp hơn so với hầu hết các đối thủ như Ford Ranger (669 triệu đồng-1,039 tỷ đồng), Toyota Hilux (668-999 triệu đồng), Nissan Navara (685-960 triệu đồng) nhưng vẫn cao hơn một chút so với Isuzu D-Max (650-880 triệu đồng).

Điểm được nhiều người dùng đánh giá cao trên Mitsubishi Triton 2024 là thiết kế hiện đại, thêm tùy chọn động cơ 2.4L Bi-Turbo, cùng gói công nghệ hỗ trợ lái ADAS nổi bật hơn thế hệ cũ. Xe vẫn giữ nguyên hộp số tự động 6 cấp và hệ thống dẫn động 2 cầu Super Select 4WD-II nhưng không còn trang bị lẫy chuyển số sau vô lăng.

Nội thất của Mitsubishi Triton 2024 trông giống với một chiếc xe SUV hiện đại. Ảnh: Ngô Minh

Ngoài ra, một số người dùng mong chờ sự hiện diện của phiên bản 4x4 MT ở trên mẫu Mitsubishi Triton 2024 giống như Toyota Hilux hay Ford Ranger nhưng cuối cùng cũng đã không có.

Nhìn chung, sự hiện diện của Mitsubishi Triton thế hệ mới hay sự trở lại của Toyota Hilux với những tín hiệu bán hàng tích cực sẽ giúp người tiêu dùng có thêm những lựa chọn phù hợp. Chỉ có điều, điểm bất lợi của các mẫu bán tải Nhật Bản như Mitsubishi Triton, Toyota Hilux, Nissan Navara hay Isuzu D-Max chủ yếu đến từ nguồn gốc nhập khẩu nguyên chiếc.

Trong khi, lợi thế của Ford Ranger đến từ nguồn cung lắp ráp trong nước ổn định, nhiều tùy chọn phiên bản kèm thiết kế nịnh mắt người tiêu dùng Việt. Ngoài ra, trong những tháng cuối năm, Ford Ranger còn được hưởng ưu đãi từ chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ sẽ càng giúp cho mẫu xe này có cơ hội gia tăng doanh số.

Bộ ba xe bán tải Ranger, Hilux và Triton vẫn sẽ là những lựa chọn chủ đạo của khách hàng Việt.

Chính vì vậy, vị thế dẫn đầu của Ford Ranger trong năm nay chắc chắn sẽ khó bị lung lay, nhiều khả năng vẫn tiếp tục duy trì được một khoảng cách an toàn với các đối thủ xếp sau. Trong khi đó, với đối thủ xếp ngay sau, Mitsubishi cũng chỉ kỳ vọng thị phần của Triton 2024 có thể tăng lên mức 18%, gấp rưỡi so với năm 2023.

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!