Cơn bão số 3 với sức gió giật lên tới cấp 17 tiến vào miền Bắc trong ngày 7/9 đã gây ra thiệt hại nặng nề cho các tỉnh thành phố mà tâm bão cũng như vành đai bão quét qua.

Tại Hà Nội, gần như khắp các tuyến phố từ sáng cho đến chiều liên tục xuất hiện cây đổ, tốc mái nhà, nhiều ô tô đỗ trên vỉa hè, dưới lòng đường dưới tán cây bị thiệt hại lớn do cây đè lên.

Việc đỗ xe hay gần gốc cây, cột điện khá nguy hiểm bởi sức gió mạnh dễ khiến cây bật gốc, cột điện đổ vào ô tô. Trong trường hợp này, thiệt hại sẽ khó đoán bởi nhẹ thì chỉ móp méo phần vỏ, nặng nếu cây đổ vào phần khoang máy hoặc bị cây nặng chèn vào có thể khiến chiếc xe bị hư hỏng nặng nề cụm động cơ, khung gầm và hệ truyền động, sẽ rất tốn kém khắc phục.

Để đối phó, nhiều chủ xe sống tại các khu chung cư, khu đô thị đường rộng đã cùng nghĩ ra cách đỗ xe co cụm lại thành một nhóm sát nhau nằm giữa đường. Điển hình như khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, Mipec Kiến Hưng (Hà Đông),...

Nhóm khoảng 10 xe đỗ co cụm ở giữa đường trong khu đô thị ở Hà Nội. Ảnh: Lê Khôi

Khi đỗ xe thành nhóm khoảng chục chiếc xe, vô hình chung sẽ tạo thành một bức tường cản gió hữu hiệu, đồng thời tránh xa được bán kính ảnh hưởng nếu các cây xanh ven đường bị đổ. Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp này vẫn có, đó là nếu trúng mảng tôn hay tấm lợp thì phạm vi ảnh hưởng của các xe đỗ chung sẽ tăng lên.

Bên cạnh đó, vì đỗ xe tràn ra giữa đường nên nếu chẳng may có sự cố cần xe cứu hỏa, cứu thương sẽ khá vất vả để di chuyển.

Nhiều ô tô đỗ giữa đường gần tòa nhà Mipec Kiến Hưng (Hà Đông), tránh được cây đổ nhưng lại bị nước ngập vây quanh. Ảnh: Văn Nguyễn

Một số người dân cho rằng, cách tốt nhất để bảo đảm an toàn cho xe ô tô là chủ động đi gửi ở trong các hầm tòa nhà hay trung tâm thương mại, hoặc tại các nhà gửi xe cao tầng. Tuy nhiên, không ít người dù sống ở khu đô thị hay chung cư nói rằng để kiếm một chỗ đỗ trong nhà an toàn không hề dễ khi nhu cầu quá lớn mà "lốt" để xe lại có hạn, nên khi xảy ra thiên tai đành phó mặc "số phận" xế cưng cho may rủi.

Sau khi bão số 3 đi qua, dự báo hoàn lưu bão sẽ tiếp tục gây mưa to trên toàn miền Bắc. Cây cối trong các khu đô thị vẫn có nguy cơ gãy đổ rất cao do nền đất ngậm nhiều nước, do đó các chủ xe ô tô cũng cần sớm tìm phương án đỗ xe an toàn, tránh cây đổ nhưng cũng không nên ảnh hưởng đến giao thông.

