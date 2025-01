Xem video:

Vụ va chạm giữa 3 xe máy và liên đới tới xe ô tô xảy ra vào khoảng 13 giờ 38 phút chiều ngày 14/1/2025 trên cầu vượt Hoàng Minh Giám - Nguyễn Chánh, Hà Nội.

Theo đoạn video từ camera hành trình trên chiếc ô tô con gặp nạn, thời điểm này khi ô tô đang di chuyển lên gần giữa cầu vượt thì ở phía làn ngược lại khá đông phương tiện. Bất ngờ, chiếc xe ôm công nghệ do một người đàn ông điều khiển đã vượt lên 3 chiếc xe máy đang ở vị trí dàn hàng ngang, nhưng vướng vào 1 chiếc xe máy ở ngoài cùng nên sau đó đã loạng choạng tay lái, và lao thẳng vào đầu ô tô gắn camera hành trình.

Vụ tai nạn liên hoàn không gây nguy hiểm về tính mạng nhưng khiến nam tài xế xe công nghệ bị đau, và hai chiếc xe va chạm trực diện đều hư hại.

Qua tình huống trên có thể thấy nam tài xế xe ôm công nghệ đã rất chủ quan, không đủ khoảng cách an toàn nhưng vẫn vượt xe, nên khi một xe máy hơi lách tránh ra ngoài đã dẫn đến va chạm. Bên cạnh đó, 3 người phụ nữ đi xe máy không rõ vô tình hay cố ý dàn hàng ngang, nhưng đã tạo ra tình huống khá nguy hiểm trên cầu. Để lái xe máy an toàn qua cầu, người dân không nên dàn hàng ngang mà nên đi theo hàng lối chiều dọc gần lan can để tránh các va chạm tiềm tàng với xe ô tô do chiều ngang các cây cầu vượt thường hẹp.

Nguồn video: Trần Xuân Bắc