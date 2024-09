Đầu tháng 8, Mazda6 được bổ sung thêm 2 phiên bản mới, đồng thời thiết lập giá bán khởi điểm chỉ ở mức 769 triệu đồng. Mức giá này tương đương với giá bán của một chiếc xe sedan cỡ C như Honda Civic (730-870 triệu đồng) hay Toyota Corolla Altis (725-870 triệu đồng).

Đến cuối tháng 8, "tân binh" MG7 đến từ Trung Quốc tiếp tục gây bất ngờ cho khách hàng Việt bằng mức giá khởi điểm thấp phân khúc xe sedan cỡ D, chỉ 738 triệu đồng. Vì vậy, với nhiều người muốn một chiếc xe sedan rộng rãi trong khả năng tài chính vừa phải, hai mẫu xe Mazda6 và MG7 chắc chắn đang là những lựa chọn không thể tốt hơn ở thời điểm này.

MG7 và Mazda6 đang cùng nhau thiết lập tiêu chuẩn giá mới ở phân khúc sedan cỡ D. Ảnh: Ngô Minh

Hãy cùng VietNamNet phân tích và so sánh chi tiết của 2 mẫu Mazda6 2.0 Luxury và MG7 1.5T Luxury, để xem phiên bản thấp cấp của hai mẫu xe này có gì hơn kém khi giá bán chỉ chênh lệch 31 triệu đồng.

Kích thước: MG7 1.5T Luxury quay đầu linh hoạt, Mazda6 2.0 Luxury thoải mái cho người ngồi trong

Dựa trên thông số kỹ thuật, Mazda6 2.0 Luxury có một chút thua thiệt về kích thước tổng thể khi ngắn hơn 19mm và hẹp hơn 49mm, đổi lại chiều dài cơ sở lại lớn hơn MG7 1.5T Luxury tới 52mm.

Tuy nhiên, mẫu xe sedan cỡ D đến từ Trung Quốc lại cho thấy sự linh hoạt hơn khi có khoảng sáng gầm xe cao hơn 14mm và bán kính quay đầu nhỏ hơn, chỉ 5,3m so với 5,6m của Mazda6.

Thông số kỹ thuật MG7 1.5T Luxury Mazda6 2.0 Luxury Kích thước tổng thể (mm) 4.884 x 1.889 x 1.447 4.865 x 1.840 x 1.450 Chiều dài cơ sở (mm) 2.778 2.830 Khoảng sáng gầm xe (mm) 179 165 Bán kính quay đầu (m) 5,3 5,6 Lốp và la-zăng 225/50 R18 225/45 R19

Ngoại hình: MG7 1.5T Luxury thể thao hơn, Mazda6 2.0 Luxury sang trọng hơn

Ngoại hình của MG7 1.5T Luxury nổi bật phong cách hiện đại và táo bạo với kiểu thiết kế fastback thể thao, đem lại cái nhìn ấn tượng hơn đối thủ Mazda6 2.0 Luxury. Tuy nhiên, Mazda6 2.0 Luxury lại tạo ra được sự hài hòa giữa yếu tố thể thao và sang trọng, tinh tế với thiết kế bền dáng theo thời gian.

Cả hai mẫu xe đều được trang bị hệ thống chiếu sáng trước dạng LED Projector có tính năng tự động bật tắt kèm dải đèn định vị LED. Tuy vậy, cụm đèn hậu LED của MG7 trông ấn tượng hơn hẳn so với Mazda6.

Cửa kính không viền vốn chỉ xuất hiện trên những mẫu xe thể thao đắt tiền, nhưng hãng xe đến từ Trung Quốc đã hào phóng trang bị cho MG7 ngay cả với phiên bản thấp nhất. Đổi lại, Mazda6 2.0 Luxury lại nhỉnh hơn MG7 1.5T Luxury ở trang bị khác như cửa sổ trời hay gạt mưa tự động.

Trang bị ngoại thất MG7 1.5T Luxury Mazda6 2.0 Luxury Đèn chiếu sáng trước, định vị LED Projector LED Projector Đèn tự động bật/tắt Có Có Gạt mưa tự động Không Có Đèn sương mù Không Không Đèn hậu LED LED Phanh trước/sau Đĩa/Đĩa Đĩa/Đĩa Gương chiếu hậu Chỉnh điện, tích hợp xi nhan LED Chỉnh điện, tích hợp xi nhan LED Kính không viền Có Không Cửa sổ trời Không Có

Nội thất: MG7 1.5T Luxury sử dụng hoàn toàn cảm ứng, Mazda6 2.0 Luxury duy trì nút bấm, xoay truyền thống

Nội thất của MG7 1.5T Luxury bắt kịp với xu thế thiết kế hiện đại trên những mẫu xe mới gần đây. Đó là màn hình giải trí và bảng đồng hồ liền khối, cần số điện tử, hạn chế tối đa nút bấm khi chuyển sang sử dụng hoàn toàn bằng cảm ứng. Ghế ngồi liền khối thể thao được đánh giá sẽ thu hút các khách hàng trẻ tuổi.

Trong khi đó, nội thất của Mazda6 2.0 Luxury dù có thiết kế khoang lái của vài năm về trước nhưng vẫn toát lên vẻ cao cấp. Hệ thống điều hòa sử dụng các nút bấm và xoay truyền thống giúp người dùng dễ dàng thao tác hơn so với cảm ứng của MG7.

Xét về tiện nghi, cả hai đều có một số trang bị đáng chú ý như phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, điều hòa tự động 2 vùng độc lập. Tuy nhiên, Mazda6 2.0 Luxury có thêm trang bị ghế da chỉnh điện cho hàng ghế trước, nhớ ghế lái, gương chống chói tự động. Nhưng màn hình giải trí cảm ứng 8 inch được cho là khá bé so với xu hướng trên các mẫu xe mới hiện nay.

Trong khi MG7 1.5T Luxury chỉ có ghế nỉ, đổi lại mẫu xe này tạo điểm nhấn bằng màn hình kép trải dài trên táp-lô gồm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình giải trí 12,3 inch, cần số điện tử và kết nối Apple Carplay/Android Auto không dây.

Xét về không gian cho hàng ghế sau, cả hai đều chưa được đánh giá cao về sự thoải mái cho người ngồi như các đối thủ ở phân khúc này. Nhưng do thiết kế kiểu fastback nên MG7 1.5T Luxury có khoảng để chân và không gian phần đầu hạn chế hơn so với Mazda6 2.0 Luxury, các vị trí để đồ dành cho người ngồi phía sau của MG7 cũng ít hơn.

Trang bị nội thất MG7 1.5T Luxury Mazda6 2.0 Luxury Ghế ngồi Nỉ, chỉnh điện ghế lái Da, chỉnh điện hàng ghế trước Nhớ vị trí ghế Không Có Vô lăng trợ lực Điện Điện Ga tự động Có Thích ứng Bảng đồng hồ Kỹ thuật số 10,25 inch Analog + kỹ thuật số 4,2 inch Màn hình giải trí Cảm ứng 12,3 inch Cảm ứng 8 inch Sạc không dây Không Không Điều hòa tự động 2 vùng độc lập 2 vùng độc lập Lọc không khí PM2.5 Có Không Kết nối Apple CarPlay và Android Auto Không dây Có dây Hệ thống âm thanh 6 loa 6 loa Nút bấm khởi động Có Có Phanh tay điện tử Có Có Giữ phanh tự động Có Có Gương chiếu hậu bên trong Chống chói chỉnh cơ Chống chói tự động

Vận hành: MG7 1.5T Luxury vượt trội về sức mạnh, Mazda6 2.0 Luxury tiết kiệm nhiên liệu

MG7 1.5T Luxury được trang bị động cơ I-4 1.5L tăng áp turbo tạo ra sức mạnh 167 mã lực và mô-men xoắn 275 Nm đi kèm hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép. Thông số này vượt trội so với Mazda6 2.0 Luxury khi mẫu xe của Nhật Bản chỉ có công suất 154 mã lực và mô-men xoắn 200 Nm dù động cơ có dung tích 2.0L.

Tuy nhiên, với biến thể động cơ 2.0L, hãng xe Nhật Bản muốn tập trung vào nhiều vào khả năng vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu cho Mazda6. Ngoài ra, độ tin cậy của động cơ Mazda cũng đã được minh chứng kể từ khi mẫu xe này ra mắt tại Việt Nam vào năm 2014.

Còn động cơ của MG7 vẫn cần phải có thời gian để kiểm chứng chất lượng dù động cơ này được phát triển bởi GM. Do đều là những mẫu xe hướng tới phong cách thể thao nên cả hai xe MG7 và Mazda6 đều trang bị chế độ lại Sport và lẫy chuyển số sau vô lăng.

Thông số kỹ thuật MG7 1.5T Luxury Mazda6 2.0 Luxury Động cơ I-4 1.5L Turbo SkyActiv-G I-4 2.0L Công suất cực đại (hp/rpm) 167/5.600 154/6.000 Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) 275/1.750-4.000 200/4.000 Hộp số Tự động 7 cấp ly hợp kép DCT Tự động 6 cấp Lẫy số sau vô lăng Có Có Chế độ vận hành Eco, Normal, Sport + nút Super Sport trên vô lăng Normal, Sport Ngắt động cơ tạm thời Không Có Hệ dẫn động FWD FWD Hệ thống treo trước/sau McPherson/Liên kết đa điểm McPherson/Liên kết đa điểm Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình (L/100km) 6,8 6,47

Trang bị an toàn: Mazda6 2.0 Luxury lấn át MG7 1.5T Luxury

Về an toàn, ngoại trừ một số trang bị an toàn cơ bản mà 2 xe đều có như phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tự, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, cảnh báo điểm mù, 6 túi khí,... Mazda6 2.0 Luxury có phần nổi trội hơn với gói an toàn thông minh i-Activsense.

Ngoại trừ sự thua thiệt so với MG7 1.5T Luxury ở trang bị cảm biến áp suất lốp, còn lại Mazda6 2.0 Luxury hiện sở hữu hàng loạt tính năng đáng giá như ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước sau, đèn pha tự động thích ứng, nhắc nhở người lái tập trung. Những tính năng này chỉ được tìm thấy ở trên bản cao cấp nhất 2.0T Premium của MG7 có giá trên 1 tỷ đồng.

Trang bị an toàn MG7 1.5T Luxury Mazda6 2.0 Luxury Hệ thống phanh ABS/EBD/BA Có Có Hệ thống cân bằng điện tử Có Có Kiểm soát lực kéo Có Có Hỗ trợ khởi hành ngang dốc Có Có Cảm biến áp suất lốp Có Không Camera lùi Có Có Cảm biến Sau Trước/Sau Hệ thống kiểm soát phanh khi vào cua Có Có Cảnh báo điểm mù Có Có Phòng ngừa va chạm phía trước Không Có Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau Không Có Đèn pha tự động thích ứng Không Có Cảnh báo lệch làn Không Có Hỗ trợ giữ làn Không Có Nhắc nhở người lái tập trung Không Có Cảnh báo phanh khẩn cấp Có Có Túi khí 6 6

Nhận định

Hiện tại, MG7 1.5T Luxury đang có ưu thế ở giá bán thấp nhất phân khúc, ngoại hình năng động cùng động cơ mạnh mẽ hơn Mazda6 2.0 Luxury. Vì vậy, mẫu xe sedan cỡ D của Trung Quốc này sẽ hướng tới những đối tượng khách hàng trẻ thích trải nghiệm sự mới mẻ, cảm giác lái thể thao mà không phải bỏ ra quá nhiều chi phí.

Tuy nhiên, với những khách hàng đề cao tính thực dụng, Mazda6 2.0 Luxury là một sự lựa chọn an toàn hơn dù mẫu xe này đã tồn tại 10 năm và đang ở trong giai đoạn cuối của vòng đời sản phẩm.

Dù sao, trong bối cảnh phân khúc sedan cỡ D đang thiếu tính cạnh tranh, sự xuất hiện của MG7 có thể sẽ tạo ra làn gió mới ở phân khúc này trong thời gian tới. Đồng thời cũng giúp khách hàng có thêm sự lựa chọn khi muốn tìm kiếm một mẫu xe rộng rãi với giá cả phải chăng.

