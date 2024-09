Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), thị trường ô tô tháng 8 vừa qua đã ghi nhận mức doanh số giảm 13% so với tháng 7. Tuy vậy, dòng xe đa dụng (SUV/Crossover) không ảnh hưởng quá nhiều, vẫn đạt tổng doanh số 9.110 chiếc, chỉ giảm 7% so với tháng trước (9.830 chiếc) và vẫn chiếm tới 57,3% tổng lượng xe du lịch bán ra trong cả tháng.



Ở nhóm xe đa dụng cỡ trung (C-D) có giá trên dưới 1 tỷ đồng, Mazda CX-5 vẫn là cái tên nổi bật nhất khi duy trì doanh số trên 1.000 chiếc/tháng. Xếp ở các vị trí thứ 2 và thứ 3 tiếp tục là hai mẫu xe thương hiệu Mỹ Ford Everest và Territory.

Sự xáo trộn đáng kể nhất nằm ở vị trí thứ 4 khi Honda CR-V đã không còn đạt được doanh số đủ tốt và đành ngậm ngùi bật khỏi top 5, nhường chỗ cho mẫu Hyundai Santa Fe; cái tên còn lại vẫn là Hyundai Tucson dù lượng bán ra không mấy ấn tượng.

Như vậy, những cái tên của các thương hiệu như Toyota, Honda, Mitsubishi hay KIA tiếp tục "mất hút" khỏi danh sách xe này.

Dưới đây là doanh số chi tiết của top 5 mẫu xe đa dụng cỡ trung bán chạy nhất tháng 8:

1. Mazda CX-5: 1.070 chiếc

Mẫu crossover của thương hiệu Mazda có doanh số 1.070 chiếc trong tháng 8, tăng nhẹ 2,5% và vẫn duy trì vị trí số 1 phân khúc. So với tháng 8/2023, lượng bán ra của CX-5 giảm 37,9%. Cộng dồn 8 tháng đầu năm, doanh số của Mazda CX-5 đạt 7.384 chiếc, giảm 16,2% so với cùng kỳ.

Đầu tháng 7/2023, Mazda CX-5 được làm mới với 3 phiên bản chính là Deluxe, Luxury và Premium với giá lần lượt 749 triệu, 789 triệu và 829 triệu đồng. Trong đó, bản Premium có hai gói tùy chọn Sport (thêm 20 triệu đồng) hoặc Exclusive (thêm 40 triệu đồng).

2. Ford Everest: 812 chiếc

Tháng 8, Ford Everest tiếp tục đứng thứ 2 trong top xe đa dụng cỡ trung bán chạy dù chỉ có doanh số đạt 812 chiếc, giảm 14,6% so với tháng 7 (951 chiếc). Tuy vậy, so với tháng 8/2023, doanh số tháng vừa qua của Everest vẫn tăng 21,5% so với. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, Ford Việt Nam đã bán ra tổng cộng 6.205 chiếc Everest, tăng 4,6% so với năm 2023 và vẫn dẫn đầu phân khúc SUV cỡ D.

Ford Everest thế hệ hiện tại được ra mắt vào tháng 7/2022 và bổ sung thêm 1 bản nâng cấp mới nhất Platinum trong tháng 3 năm nay. Mẫu xe có 6 phiên bản, giá dao động từ 1,099-1,545 tỷ đồng. Động cơ của 3 phiên bản Ambiente, Sport và Titanium là diesel I4 2.0 lít tăng áp đơn; 3 phiên bản còn lại gồm Everest Titanium+, Wildtrack và Platinum sử dụng động cơ diesel 2.0L Bi-Turbo.

3. Ford Territory: 576 chiếc

Ford Territory tiếp tục góp mặt trong top 5 xe đa dụng cỡ trung bán chạy nhất ở tháng thứ tư liên tiếp. Tháng 8 vừa qua, mẫu xe của Ford có doanh số 576 chiếc, giảm 21,8% so với tháng trước (737 chiếc) nhưng vẫn tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2023. Cộng dồn 8 tháng đầu năm 2024, đã có 4.262 chiếc Territory được bán ra thị trường, giảm 8,6% so với cùng kỳ.

Ford Territory thuộc phân khúc C-SUV, ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 10/2022 và liên tục duy trì doanh số bán hàng khá tốt. Mẫu xe này đang được Ford Việt Nam lắp tại nhà máy ở Hải Dương với 3 phiên bản (Trend, Titanium và Titanium X), đều sử dụng động cơ Ecoboost 1.5L, giá bán dao động từ 822-935 triệu đồng. Đầu tháng 9, mẫu xe này ra mắt thêm phiên bản đặc biệt Territory Sport mới với giá 909 triệu đồng. Hiện, 3 phiên bản cũ của mẫu Territory đang được hãng hỗ trợ 50% phí trước bạ, tương đương 39-46 triệu đồng.

4. Hyundai Santa Fe: 511 chiếc

Hyundai Santa Fe trở lại top 5 xe đa dụng cỡ trung bán chạy tháng 8 với doanh số 511 chiếc, đúng bằng với tháng 7 nhưng tăng tới 113% so với tháng 8/2023. Cộng dồn trong 8 tháng đầu năm, đã có 3.141 chiếc Hyundai được bàn giao tới tay khách hàng, tăng nhẹ 2,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Mẫu xe 7 chỗ ngồi Hyundai Santa Fe tại Việt Nam hiện vẫn thuộc thế hệ thứ 4, được nâng cấp vào cuối năm 2021. Santa Fe có 5 phiên bản, bao gồm 2 bản động cơ xăng 2.5L, 2 bản động cơ dầu 2.2L và 1 bản sử dụng công nghệ hybrid. Giá niêm yết của các phiên bản vừa được điều chỉnh trong tháng 6 là 979 triệu đến 1,269 tỷ đồng. Santa Fe thế hệ mới dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam trong tuần tới với ngoại hình rất khác biệt so với các thế hệ tiền nhiệm.

5. Hyundai Tucson: 425 chiếc

Mẫu xe gầm cao của Hyundai là Tucson vẫn góp mặt ở vị trí thứ 5 với doanh số sụt giảm 19,0% so với tháng 7 (525 chiếc). Tuy vậy, doanh số này vẫn gấp 2,3 lần so với tháng 8/2023. Tổng cộng trong 8 tháng đầu năm, Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công đã bán ra 3.034 chiếc Tucson, tăng 50,3% so với cùng kỳ 2023.

Hyundai Tucson ở Việt Nam hiện nay thuộc thế hệ thứ 4, bán ra từ tháng 12/2021. Mẫu xe có 4 phiên bản gồm xăng tiêu chuẩn, xăng đặc biệt (đều sử dụng động cơ xăng 2.0L), dầu đặc biệt và xăng 1.6 Turbo với giá bán niêm yết từ 769-919 triệu đồng. Giá trên đã được Hyundai Thành Công điều chỉnh giảm 30-50 triệu từ tháng 4 đến nay.

Ngoài danh sách top 5 kể trên, doanh số của một số mẫu xe đa dụng cỡ trung khác trong tháng như sau:

KIA Sportage: 291 chiếc;

Honda CR-V: 291 chiếc;

Toyota Fortuner: 236 chiếc;

Mitsubishi Outlander: 217 chiếc;

Mazda CX-8: 210 chiếc;...

Bạn có bình luận thế nào về bảng xếp hạng top xe ở trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!